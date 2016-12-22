Физлица в сентябре вывели 55 млрд руб. из Бинбанка

Отток средств физлиц из санируемого Бинбанка в сентябре составил 55 млрд руб. В «ФК Открытие» оттока средств физлиц не наблюдалось, заявил будущий глава банка Михаил Задорнов

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Отток средств физлиц из Бинбанка в сентябре составил 55 млрд руб. Об этом заявил председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК. При этом из «ФК Открытие», который Задорнову предстоит возглавить после окончания работы временной администрации, оттока средств физлиц в сентябре не было.

В «ФК Открытие» отказались от дополнительных комментариев РБК, сославшись на то, что отчетность банка пока не опубликована.

17 октября газета «Ведомости» со ссылкой на отчетность «ФК Открытие» писала, что, несмотря на действия Центробанка по оздоровлению кредитной организации, корпоративные клиенты продолжают забирать свои деньги. По подсчетам издания, юрлица за сентябрь забрали со своих счетов порядка 60 млрд руб. Кроме того, на 35 млрд руб. сократились средства клиентов на брокерском обслуживании.

Центробанк объявил о санации «ФК Открытие» в конце августа, а о санации Бинбанка — в месяцем позже. Регулятор занимается оздоровлением банков по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. По состоянию на 1 октября размер отрицательного капитала «ФК Открытие» составил 188,9 млрд руб., у санируемого вместе с «Открытием» банка «Траст» отрицательный капитал составляет 157,9 млрд руб. В августе клиенты забрали из «Открытия» почти 300 млрд руб., однако отток был более чем вдвое перекрыт средствами, привлеченными у ЦБ (728 млрд руб.).