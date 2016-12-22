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СМИ сообщили о внесении топ-менеджеров «Открытия» в черный список ЦБ
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СМИ сообщили о внесении топ-менеджеров «Открытия» в черный список ЦБ
Санация «Открытия» и Бинбанка, 03:47
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СМИ сообщили о внесении топ-менеджеров «Открытия» в черный список ЦБ
Руководящие сотрудники санируемого «ФК Открытие» — более ста человек — попадут в черный список ЦБ, они не смогут занимать схожие должности в банковском секторе в течение пяти лет. То же может ждать топ-менеджеров Бинбанка
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Более 120 управляющих сотрудников «ФК Открытие» попадут в черный список Банка России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В черный список внесут бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов. По словам одного из собеседников газеты, в список могут попасть и другие сотрудники, «которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния».

«Решение уже принято и до многих менеджеров уже доведено», — отметил другой источник газеты. По его словам, до окончания работы временной администрации оказавшиеся в черном списке сотрудники работы не лишатся.

Согласно закону «О центральном банке», в черный список вносятся менеджеры санируемых банков, а таких кредитных организаций, признанных банкротами после отзыва лицензии. В списке 6,675 тыс. человек. Внесенные в список банкиры в течение пяти лет не смогут занимать руководящие должности в банках и владеть в них долями более 10%.​

По данным «Коммерсанта», попасть в черный список могут и топ-менеджеры Бинбанка, их также может быть около ста.

О санации банка «ФК Открытие» через «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС) ЦБ объявил 29 августа. Поводом для санации банка стала покупка им убыточного «Росгосстраха» и «не совсем удачная» санация банка «Траст», говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Туллин. Регулятор оценивал дыру в банке в 250-400 млрд руб.

К 10 октября отрицательный капитал «Открытия» составил 189 млрд руб. При этом на 1 сентября у банка был положительный капитал в размере 158 млрд руб. Кроме того, дыра в «Трасте» выросла на 60 млрд руб.

Оздоровление «Бинбанка» регулятор начал 21 сентября. Оно также проходит через ФКБС: в ходе процедуры банк переходит в собственность ЦБ.

В середине сентября на руководящую должность в «ФК Открытие» пришел предправления ВТБ 24 и член правления ВТБ Михаил Задорнов. По словам Дмитрия Туллина, «Открытие» и Бинбанк могут консолидированы для совместного прохождения финансового оздоровления.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ЦБ , «Бинбанк» , "ФК Открытие"
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