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Исчезающий клиент: как частные банки теряли средства вкладчиков в августе
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Исчезающий клиент: как частные банки теряли средства вкладчиков в августе
Финансы, 23:15
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Исчезающий клиент: как частные банки теряли средства вкладчиков в августе
Отток клиентских средств у «ФК Открытие» в преддверии санации составил почти 300 млрд руб. Непростым август был и у Бинбанка, следует из обнародованной отчетности банковского сектора по РСБУ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Август, ознаменованный началом крупнейшей в новейшей истории российского банковского сектора санации, оказался непростым для многих частных банков, свидетельствует опубликованная в понедельник, 18 сентября, отчетность банковского сектора по РСБУ.

Она демонстрирует, что помимо банка «ФК Открытие», переходящего под контроль ЦБ, проблемы испытал и Бинбанк — его совокупная пассивная база сократилась на 5%, а объем ликвидных средств, который должен покрывать уровень обязательств в течение ближайших 30 дней, сократился с 122 млрд до 100 млрд руб., говорится в опубликованной отчетности по российским стандартам на 1 сентября.

Остальные крупные частные банки август пережили относительно спокойно.

Что случилось с Бинбанком

За август у Бинбанка произошла просадка суммарных обязательств на 5%, и это достаточно серьезное изменение баланса, говорит начальник отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. Основную часть снижения совокупных пассивов обеспечила продажа ценных бумаг и сокращение займов у ЦБ по РЕПО, говорит он. «Так, вложения банка в ценные бумаги упали на 37%, с 130,8 млрд до 82,2 млрд руб. На фоне этого займы банка по РЕПО у ЦБ сократились на 35%, с 51,4 млрд руб. на 1 августа до 33,7 млрд руб. на 1 сентября. Такие продажи могли проводиться на фоне поиска ликвидных средств для исполнения обязательств», — допускает Волков.

Сокращение суммарных обязательств на 5% было бы не таким тревожным, если бы при этом у банка второй месяц подряд не падал уровень ликвидности, отмечает Волков. Так, на 1 июля объем ликвидных средств, который должен покрывать уровень обязательств в течение ближайших 30 дней, составлял у Бинбанка 161 млрд руб., на 1 августа — 122 млрд руб., а на 1 сентября — 100 млрд руб., приводит он данные отчетности. «Такой ликвидностью обычно являются средства в кассе, ценные бумаги, кредиты другим банкам, средства на счетах и депозитах ЦБ», — поясняет он.

Что касается остальных видов пассивов, то у Бинбанка произошел значительный отток средств государственного сектора (он снизился на балансе Бинбанка за месяц на 36,5%, до 21,5 млрд руб.), но это предсказуемо, так как госкомпании начали смотреть на наличие рейтингов от аккредитованных агентств, которых у Бинбанка нет, подчеркивает Волков. В пресс-службе банка заявили, что средства госкомпаний никогда не были для Бинбанка существенным источником фондирования, на данный момент их доля составляет лишь 3% от общего объема клиентских средств.

Основной источник фондирования банка — средства физлиц — также сокращался. Граждане забрали 3,6% розничных пассивов банка, или 19 млрд руб., снизив их объем до 503 млрд руб., констатирует Волков.

При этом средства компаний выросли, однако очень резко сократились средства кредитных организаций — на 1 августа их было 83,7 млрд руб., а на 1 сентября — 57,9 млрд руб., то есть сокращение составило 31%, отмечает эксперт, связывая такую динамику со сворачиванием сделок РЕПО.

Пресс-служба Бинбанка подтвердила динамику, но привела несколько другие сведения. По данным самого банка, за август объем средств, привлеченных банком от предприятий и организаций, продемонстрировал положительную динамику — рост на 4,8% (плюс 2,5% с начала года) — и составил на 1 сентября 199 млрд руб. Средства физлиц на 1 сентября составили 534 млрд руб., они снизились на 3,97% за август (в рамках общего портфеля средств физических лиц Бинбанка снижение незначительное).

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Что происходило с «Открытием»

В августе клиенты продолжали забирать средства из «ФК Открытие» — за этот период объем средств на срочных счетах физлиц сократился на 134 млрд руб., юрлиц — на 161,81 млрд руб. Совокупно объем средств клиентов ФК за август снизился почти на 300 млрд руб., до 645 млрд руб. В пресс-службе банка утверждают, что клиенты позитивно восприняли новость о санации, начавшейся в последние дни августа, по состоянию на 18 сентября отток депозитов из банка остановился.

Часть средств со счетов «ФК Открытие» мог получить ВТБ, считают эксперты. По итогам августа объем средств, размещенных госкомпаниями на срочных счетах в ВТБ, составил 1,21 трлн руб., увеличившись на 196,68 млрд за июль и август. Совокупный объем средств, размещенных на срочных счетах юрлиц, увеличился за этот же период на 214,13 млрд руб. согласно данным «Куап.ру». «Вполне вероятно, что это средства, которые перешли в ВТБ со счетов «ФК Открытие», — не исключил управляющий директор НРА Александр Самиев. — Средства из «ФК Открытие» переходили в госбанки, к тому же были клиенты, которые до июля размещали средства как в «Открытии», так и в ВТБ».

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Финансы

Впрочем, начавшееся оздоровление банка пока не слишком отразилось на его нормативных показателях. Так, норматив достаточности собственных средств банка (или его капитала, Н 1.0) снизился в августе практически до регуляторного минимума — с 15 до 8,3%, или на 32 млрд руб., отмечает директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. «Это могло произойти вследствие доначисления резервов по проблемным кредитам или переоценки портфеля ценных бумаг», — считает Проклов.

Вместе с тем оказываемая Банком России «Открытию» поддержка уже привела к резкому росту задолженности кредитной организации перед Банком России. По итогам августа она выросла втрое, до 1,06 трлн руб. «На 1 августа задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ составляла 338 млрд руб., к концу августа она увеличилась более чем на 700 млрд руб., до 1,067 трлн руб., — говорит Александр Проклов. — Вероятнее всего, это средства, предоставленные ЦБ для поддержки банка». В результате «Открытие» является уже второй месяц крупнейшим заемщиком ЦБ: как сообщал регулятор в конце прошлой недели, российские банки в августе увеличили заимствования у ЦБ на 736 млрд руб., до 2,1 трлн руб.

У кого были притоки

Согласно данным «Куап.ру», отток розничных депозитов в Промсвязьбанке составил 19 млрд руб. за прошлый месяц, но, если учесть, что в августе было множество негативных слухов вокруг банковского сектора, и то, что это 5% от всего объема средств граждан, этот отток для данного банка некритичен, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. К тому же средства компаний выросли на 50 млрд руб. в августе, перекрывая отток розничных депозитов, добавляет он.

«В относительном выражении данные цифры несущественны, что говорит об устойчивости клиентской базы Промсвязьбанка. Ресурсная база банка выросла, оставаясь хорошо диверсифицированной по источникам привлечения», — сказали РБК в пресс-службе банка.

Привлеченные средства на межбанке увеличились у Промсвязьбанка на 7,6%, или на 6 млрд руб., с 78 млрд до 84 млрд руб., говорится на сайте «Куап.ру». В этой категории учитываются средства, привлеченные у ЦБ, которые сократились на 3,6%, или на 500 млн руб., составив 14 млрд руб.

Альфа-банк занял в августе у ЦБ почти 30 млрд руб., увеличив таким образом займы регулятора в совокупном значении до 34,5 млрд руб., но на фоне баланса банка этот заем можно назвать незначительным, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин, ссылаясь на данные «Куап.ру». Также отток депозитов юрлиц в размере 26 млрд руб., или 3%, можно назвать колебаниями в рамках нормы (в июле был приток больше 100 млрд руб.), добавляет Лопатин.

При этом приток депозитов граждан у банка составил 4%, или 12 млрд руб., увеличившись до 320 млрд руб., говорится на «Куап.ру».

Что касается МКБ, то у него заимствования по межбанковским кредитам сократились за месяц на 6,2%, или на 30 млрд руб., до 465 млрд, говорится на сайте «Куап.ру». Срочные средства юрлиц сократились на 2,1%, или на 14 млрд руб., до 661 млрд руб., срочные средства граждан увеличились на 1%, или на 2,5 млрд руб., до 260 млрд руб. Пресс-служба банка не ответила на запрос РБК.

Авторы: Юлия Титова, Елена Пашутинская, Екатерина Литова, Анастасия Криворотова.
Теги: депозиты , Вклады , «Бинбанк» , «ФК Открытие» , частные банки
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