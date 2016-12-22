Долг «ФК Открытие» перед ЦБ превысил 1 трлн руб.

Задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ за август выросла втрое — на 728 млрд руб. Наращивая долг перед регулятором, банк пытался компенсировать отток клиентских средств. В августе клиенты забрали из «Открытия» почти 300 млрд руб.

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Увеличение задолженности банка «ФК Открытие» перед Банком России до 1,06 трлн руб. отражено в опубликованной 18 сентября отчетности банка по РСБУ на 1 сентября. «На 1 августа задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ составляла 338 млрд руб., к концу августа она выросла более чем на 700 млрд руб., до 1,067 трлн руб., — говорит аналитик рейтингового агентства АКРА Александр Проклов. — Вероятнее всего, это средства, предоставленные ЦБ для поддержки банка».

Как сообщал ЦБ в конце прошлой недели, российские банки в августе увеличили заимствования у ЦБ на 736 млрд руб. — до 2,1 трлн руб. Таким образом, «ФК Открытие» уже второй месяц является крупнейшим заемщиком ЦБ.

В августе клиенты продолжали забирать средства из «ФК Открытие» — за этот период объем средств на срочных счетах физлиц сократился на 134 млрд руб., юрлиц — на 161,81 млрд руб. Объем средств клиентов «Открытия» за август снизился до 662,2 млрд руб.

В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» и введении в банке временной администрации. Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в качестве основных причин такого решения называл попытку кредитной организации приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».​

О том, что средства на поддержку банка предоставлены, Дмитрий Тулин говорил на брифинге о начале санации банка. «ФК Открытие» стал одним из первых банков, которым ЦБ мог предоставить финансирование по утвержденному ЦБ механизму предоставления экстренной ликвидности (МЭПЛ). «Фактически часть рефинансирования, которая была предоставлена банку «Открытие», вписывается в концепцию этого механизма», — пояснял Дмитрий Тулин.

Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие», сообщил регулятор в пятницу, 15 сентября. Согласно утвержденному плану, предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Данные меры, следует из сообщения ЦБ, повысят его финансовую устойчивость и будут способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.