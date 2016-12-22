Почти половина россиян допустили скорый банковский кризис

Исследования социологов показывают, что россияне довольно высоко оценивают вероятность банковского кризиса, а некоторые и вовсе полагают, что он уже наступил. Эксперты полагают, что на это повлияли проблемы банка «Югра»

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал, как политика Банка России по расчистке банковского сектора влияет на опасения россиян потерять свои сбережения. Результаты проведенного в августе исследования мнения россиян по теме закрытия банков и банковского кризиса есть в распоряжении РБК. В опросе приняли участие 1200 респондентов.

По данным центра, 44% опрошенных граждан допускают возможность возникновения банковского кризиса в России на горизонте двух-трех лет. Причем банковский кризис, дефолт, потерю вкладов и сбережений в ближайшем будущем считают вполне вероятным 29% (против 50% в 2013 году), остальные 15% россиян оценивают ситуацию в банковском секторе еще более критично — по их мнению, кризис «почти наверняка произойдет или уже происходит».

При этом в июле, как сообщал ВЦИОМ, доверие россиян к банкам и кредитам выросло по сравнению с летом прошлого года.

Согласно нынешнему исследованию, большинство россиян были осведомлены об отзывах лицензий у ряда банков, происходящих в последние годы (67%), однако более детально за ситуацией следили лишь 14%. Заметно выше эта доля среди держателей банковских вкладов — 25%.

По данным В​ЦИОМа, общая доля россиян, имеющих вклады в банках, в последние годы остается практически неизменной: по состоянию на 2017 год — это 26%, на 2013-й — 28%.

При этом опасения в связи с потерей вклада высказывают 39% держателей счетов против 38% в 2013 году, у 60% опрошенных таких опасений нет.

Как полагают во ВЦИОМе, результаты опроса свидетельствуют о том, что, несмотря на ужесточение политики ЦБ в области надзора за банковской деятельностью в последние несколько лет, «российские вкладчики меньше, чем прежде, боятся потери свои сбережений».

Как отзывались лицензии

Процесс оздоровления банковского сектора, в ходе которого число игроков на рынке существенно сократилось, начался вместе с приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Осенью прошлого года председатель Банка России сообщала, что с 2013 года были отозваны лицензии у 291 кредитной организации, и у большинства из них в той или иной мере присутствовали факты недостоверной отчетности. В 2017 году лицензии лишились 36 банков, включая такие крупные, как Татфондбанк и «Югра».

В марте текущего года ЦБ отмечал, что ситуация в банковском секторе изменилась: никто не хочет покупать проблемные банки. Снять риски, возникающие в связи с проблемами у крупных игроков, а также помочь в финансовом оздоровлении кредитным организациям должен подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

В 2017 году ЦБ запустил новый механизм финансового оздоровления кредитных организаций путем вхождения в капитал ФКБС и прямой докапитализации проблемного банка. Это снижает риски финансовых потерь не только вкладчиков, но и юридических лиц. В отличие от льготного кредитования, использовавшегося в ходе старой схемы, прямая докапитализация позволяет закрыть дыру в санируемом банке равной суммой. «ФК Открытие» является первым банком, санация которого проводится по новой схеме.

Трезвое мышление

По мнению ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМа Олега Чернозуба, представленные данные показывают, что, несмотря на последние события в банковском секторе, доверие к банкам остается достаточно высоким. «Препятствием для более активного перетока средств граждан на банковские счета на настоящий момент является не «недоверие» к банкам, а привычка к более высоким процентам по вкладам. Адаптация общественного сознания к принципиально более низкому уровню инфляции еще не произошла», — заключает эксперт.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин полагает, что россияне, допускающие возможность банковского кризиса, исходят из своего прежнего опыта. «Начиная с 1991 года наша страна пережила несколько финансовых кризисов, последний произошел в 2014 году. Таким образом, практически все поколения имели возможность на себе ощутить, что такое российский финансовый рынок, начиная от МММ (крупнейшая в истории России финансовая пирамида. — РБК), заканчивая обвалами национальной валюты и заморозкой сбережений», — говорит он. По мнению Янина, процент граждан, высоко оценивающих вероятность наступления кризиса, должен быть на уровне 80%.

Начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков не разделяет такой позиции и более оптимистичен в своих прогнозах. По его мнению, результаты опросов относительно угрозы банковского кризиса сильно зависят от того, как давно были отзывы лицензий у крупных банков. Поскольку в августе продолжалось достаточно активное освещение истории с «Югрой», результаты исследования получились соответствующими.

«Если хотя бы на протяжении полугода нет громких случаев с отзывами лицензий у кредитных организаций, уровень тревожности падает примерно до 20%. Очевидно, что граждане не погружаются глубоко в финансовую проблематику и ориентируются в большей степени на освещение подобного рода вопросов в СМИ», — добавляет аналитик. В числе проблемных моментов для банковского сектора Волков выделяет ужесточение санкций США против российских госбанков и ужесточение банковского регулирования в части кредитования связанных сторон, по мере которого некоторые собственники разочаровываются в банковском бизнесе и выводят из них деньги.​