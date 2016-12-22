Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа

Дональд Трамп Фото: Susan Walsh / AP

Бизнесмены, входящие в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, за день потеряли $35 млрд из-за скандала с Дональдом Трампом. Политическая ситуация стала причиной и падения рынка

Топ-500 богатейших людей мира 17 мая потеряли $35 млрд из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg, основываясь на данные своего рейтинга миллиардеров.

Американские фондовые индексы упали до максимального за 8 месяцев значения. Индекс S&P 500 опустился на 1,8% до 2357,2 пункта. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,8%, а NASDAQ — на 2,6% и составил 6011,2 пункта, сообщает Financial Times. Такая реакция рынка последовала на фоне увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми и расследования связи американского президента с Россией.

Билл Гейтс, который владеет $86,8 млрд, потерял $1 млрд в среду, а акции корпорации Microsoft упали на 2,8%. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $1,7 млрд. из-за падения акцией его компании на 2,2%. Состояние основателя компании Inditex (владелец Zara, Massimo Dutti, Bershka) Амансио Ортега уменьшилось за день на $325 млн.

Больше всех из топ-500 богатейших людей мира потерял основатель Facebook Марк Цукерберг. Падение акций социальной сети составило 3,3%, в результате чего он лишился $2 млрд.

​Валютный аналитик Ли Хардман из MUFG, комментарий которого приводит Financial Times, считает, что падение индексов указало на «дальнейшее свидетельство, что администрация Трампа не сможет существенно повысить экономический рост в США».

Падение американского фондового рынка привело к снижению показателей фондовых индексов в Европе, Азии и в развивающихся странах.

The New York Times 17 мая написала, что Трамп встречался с директором ФБР Джеймсом Коми, когда тот еще занимал свой пост, и попросил его прекратить дело в отношении своего советника по безопасности Майкла Флинна. Исходя из этого газета сделала вывод, что американский президент «пытался повлиять на расследование Минюста и ФБР» о связях с Россией. Сам Трамп и Москва категорически отвергают обвинения во вмешательстве в предвыборную кампанию 2016 года.