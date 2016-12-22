Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество»

Миллиардер Джордж Сорос передал почти $18 млрд в созданный им фонд «Открытое общество», сделав таким образом его вторым по величине благотворительным фондом в США

Джордж Сорос (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Финансист Джордж Сорос передал большую часть своего состояния — почти $18 млрд (Forbes оценивает состояние Сороса в $23 млрд) — в созданный им фонд «Открытое общество», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей фонда.

Таким образом, «Открытое общество» стал вторым по величине активов благотворительным фондом в США после фонда Билла и Мелинды Гейтс, созданного в 2014 году, подчеркивает газета.

87-летний основатель компании Soros Fund Management теперь будет участвовать в определении ее стратегии наряду с инвестиционным комитетом «Открытого общества», замечает WSJ. Этот комитет когда-то создал сам Сорос, который является его бессменным председателем. Комитет будет действовать и после смерти финансиста, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

Новый директор по инвестициям ​Soros Fund Management Дон Фицпатрик теперь не столько трейдер, сколько распорядитель активов, осуществляющий коммуникацию между различными внешними и внутренними управляющими. В отличие от его предшественников Фицпатрик будет отчитываться не перед Соросом или представителями Soros Fund Management, а перед инвестиционным комитетом «Открытого общества», подчеркивает газета.

Торговать деньгами, переданными «Открытому обществу», Сорос не планирует, указывают источники газеты, знакомые с ситуацией.

Сорос начал выделять деньги на благотворительность в 1979 году, сосредоточивавшись на борьбе с коммунизмом в Восточной Европе, напоминает издание. В 1984 году он основал в Венгрии, где родился, фонд, который поставлял в университеты и библиотеки ксероксы для распространения информации против социалистического просоветского режима.

Пожив при коммунистическом и нацистском режимах в Венгрии, Сорос надеялся помочь развитию «открытых обществ» в государствах с авторитарным правлением. Название для фонда он взял из книги философа и социолога Карла Поппера — одного из своих учителей и защитника демократии.

Сегодня «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF) — сеть благотворительных фондов, имеющая более 40 представительств и отделений в разных странах — от Афганистана до Южной Африки. Фонд финансирует проекты в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив. В России фонд «Открытое общество» в ноябре 2015 года был признан нежелательной организацией.