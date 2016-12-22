Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,75 57,36 EUR Нал. 67,92 67,40 USD Бирж. 57,33 +0,01 EUR Бирж. 67,46 -0,14 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5628,22 -116,80 ММВБ 2092,57 -0,66% РТС 1146,62 -1,00% Brent 58,08 +0,28% DJIA 22992,04 +0,15% Nasdaq 6622,06 -0,03% FTSE 7516,17 -0,14%
Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество»
Лента новостей
Фигурантам дела «Седьмой студии» Серебренникова продлили меру пресечения 22:25, Общество ФТС выявила новую схему мошенничества с поддельными документами 22:04, Общество Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — «Севилья». Онлайн 21:45, Спорт Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество» 21:38, Финансы Адвокат Учителя рассказал о «существующих в голове Поклонской протестах» 21:30, Политика Как у диссертации Мединского появились две команды оппонентов 21:25, Общество Актера Михаила Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт 21:20, Общество Саакашвили назвал условие завершения протестной акции в Киеве 21:08, Политика Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23 тыс. пунктов 20:58, Финансы Процент без гарантии: что такое долевое страхование жизни 20:46, Деньги Новый глава «Россетей» предложил освободить компанию от уплаты дивидендов 20:45, Бизнес «Приукрасила резюме»: HR-специалисты комментируют неудачные собеседования 20:30, Спецпроект РБК PINK Появилось видео потасовки у Верховной рады в Киеве 20:23, Политика СК проверит выделивших деньги Серебренникову сотрудников Минкультуры 20:12, Общество Богатейшие американцы по версии Forbes 20:08, Фотогалерея  Серебренников рассказал о продолжавшейся несколько лет слежке за собой 19:58, Общество В Литве начали публиковать сообщения агентов КГБ 19:54, Общество Coca-Cola перестанет продавать виски Jack Daniel's в России 19:53, Бизнес Ущерб по делу о мошенничестве в порту Усть-Луга оценили в 3,6 млрд руб. 19:47, Бизнес Генпрокуратура подала иск о взыскании в доход страны имущества Захарченко 19:42, Политика Дуров выбрал юристов «Агоры» для защиты Telegram в деле против ФСБ 19:38, Общество Поддержка слева: как «советский» фестиваль стал мягкой силой Кремля 19:32, Мнение В Госдуме предложили приравнять венчание к браку 19:22, Общество Игорь Руденя: У производства теплообменников в области большой потенциал 19:08, Пресс-релизы Паштет с душком: как развивалось дело о поставках пайков Росгвардии 19:05, Общество Совфед внес «Радио Свобода» и CNN в список потенциально нежелательных СМИ 19:03, Политика Чемезов рассказал о возврате полувагонов «УВЗ-Логистик» из аренды ФГК 18:58, Бизнес Сирийские курды объявили о полном освобождении Ракки от ИГ 18:50, Политика
Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество»
Финансы, 21:38
0
Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество»
Миллиардер Джордж Сорос передал почти $18 млрд в созданный им фонд «Открытое общество», сделав таким образом его вторым по величине благотворительным фондом в США
Джордж Сорос (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Финансист Джордж Сорос передал большую часть своего состояния — почти $18 млрд (Forbes оценивает состояние Сороса в $23 млрд) — в созданный им фонд «Открытое общество», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей фонда.

Таким образом, «Открытое общество» стал вторым по величине активов благотворительным фондом в США после фонда Билла и Мелинды Гейтс, созданного в 2014 году, подчеркивает газета.

87-летний основатель компании Soros Fund Management теперь будет участвовать в определении ее стратегии наряду с инвестиционным комитетом «Открытого общества», замечает WSJ. Этот комитет когда-то создал сам Сорос, который является его бессменным председателем. Комитет будет действовать и после смерти финансиста, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

Новый директор по инвестициям ​Soros Fund Management Дон Фицпатрик теперь не столько трейдер, сколько распорядитель активов, осуществляющий коммуникацию между различными внешними и внутренними управляющими. В отличие от его предшественников Фицпатрик будет отчитываться не перед Соросом или представителями Soros Fund Management, а перед инвестиционным комитетом «Открытого общества», подчеркивает газета.

Торговать деньгами, переданными «Открытому обществу», Сорос не планирует, указывают источники газеты, знакомые с ситуацией.

Сорос начал выделять деньги на благотворительность в 1979 году, сосредоточивавшись на борьбе с коммунизмом в Восточной Европе, напоминает издание. В 1984 году он основал в Венгрии, где родился, фонд, который поставлял в университеты и библиотеки ксероксы для распространения информации против социалистического просоветского режима.

Пожив при коммунистическом и нацистском режимах в Венгрии, Сорос надеялся помочь развитию «открытых обществ» в государствах с авторитарным правлением. Название для фонда он взял из книги философа и социолога Карла Поппера — одного из своих учителей и защитника демократии.

Сегодня «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF) — сеть благотворительных фондов, имеющая более 40 представительств и отделений в разных странах — от Афганистана до Южной Африки. Фонд финансирует проекты в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив. В России фонд «Открытое общество» в ноябре 2015 года был признан нежелательной организацией.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Джордж Сорос , «Открытое общество»
Главное
Forbes назвал 400 богатейших американцев Бизнес
Материалы по теме
Джордж Сорос предрек диктатуру Трампа на посту президента США Политика
Сорос назвал российские бомбардировки Алеппо «военным преступлением» Политика
Джордж Сорос пообещал вложить $500 млн в стартапы беженцев Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку