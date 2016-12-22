Страховщики предложили Центробанку план отказа от регулирования ОСАГО

Российские страховщики подготовили план перехода к полностью нерегулируемым государством тарифам ОСАГО, который уже направлен в Центробанк. Они предлагают провести полную либерализацию ОСАГО к 2020 году

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Российский союз автостраховщиков (РСА) разработал «дорожную карту» перехода ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы. С документом под названием «Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО», который утвердило правление РСА, ознакомилась газета «Коммерсантъ». Проект уже направлен в Центробанк.

Концепция либерализации ОСАГО предполагает, что с 1 июля 2018 года Центробанк откажется от регулирования пяти коэффициентов, которые касаются территории использования автотранспорта, возраста и стажа водителя, ограничений по допуску за руль, мощности автомобиля и использования прицепа. При этом за регулятором остается определение максимального базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц.

С 1 января 2020 года Центробанк должен полностью отказаться от влияния на тарифы ОСАГО.

​Кроме того, РСА подготовил второй вариант «дорожной карты», по которому с июля 2018 года Центробанк отказывается от регулирования четырех коэффициентов. Полный отказ от регулирования ОСАГО Центробанком и в этом варианте должен произойти с начала 2020 года.

7 августа «Коммерсантъ​» рассказал об основных положения реформы ОСАГО, которые разрабатывает Минфин. Она также направлена на либерализацию страхового рынка и отказ от государственного регулирования тарифов. Согласно проекту, Центробанк будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик будет определять конкретное значение тарифа в зависимости от характеристик автомобиля. Компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов в зависимости от стиля езды клиента. Для этого страховщик сможет установить на автомобиль клиента устройство телематики.

В Банке России заявили, что в целом поддерживают предложение о либерализации рынка тарифов ОСАГО, однако признали неоптимальным подход министерства к реализации этой идеи в сложившихся на рынке условиях.

