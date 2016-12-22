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Леонид Федун не будет выводить средства из банка «Открытие»
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Леонид Федун не будет выводить средства из банка «Открытие»
Финансы, 17 авг, 20:53
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Леонид Федун не будет выводить средства из банка «Открытие»
Владелец миноритарного пакета в банке «ФК Открытие» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что у него нет финансовых проблем. Поэтому изымать оттуда свои средства, как и вносить новые, он не собирается
Леонид Федун (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Владелец миноритарного пакета банка «Открытие» Леонид Федун сообщил РБК, что не видит никаких проблем с банком «Открытие», не собирается выводить оттуда собственные средства или вливать новые. «Не вижу никаких проблем у банка «Открытие». В нем достаточно средств, чтобы поддерживать ликвидность. Просто идет информационная атака, не понятно кем организованная. Регулятор должен разобраться с этими действиями. Когда эта шумиха утихнет, будет ясно, что никаких финансовых проблем у банка нет», — сказал он РБК.

Вместе с тем, по словам Леонида Федуна, отток средств из банка на фоне этой атаки был и он был связан и с действиями крупных компаний. «Насколько я понимаю, это были сделки РЕПО с крупными государственными компаниями, сейчас эти сделки просто закрываются», — сказал бизнесмен.

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Финансы

Согласно отчетности банка, отток клиентских средств составил в июле 30%, или около 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц. Объем привлеченных банком на межбанковском рынке средств снизился на 263 млрд руб. Часть оттока была компенсирована привлеченными средствами от ЦБ РФ, объем которых вырос за июль почти на 343 млрд руб. Также банк сократил активы более чем на 500 млрд руб.

Отток средств клиентов из банка начался в июле, после присвоения Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) банку «Открытие» кредитного рейтинга BBB- (RU) с прогнозом «стабильный». Данный уровень ниже минимально необходимого для включения ценных бумаг в ломбардный список Банка России после 14 июля, а также и для привлечения на депозиты средств федерального бюджета и пенсионных накоплений.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило, что «кредитная организация ведет переговоры о привлечении нового инвестора, который увеличит капитал банка, получив долю в нем». Источник РБК уточнил тогда, что переговоры с различными инвесторами идут давно. «Переговоры на прошлой неделе перешли в активную стадию, — сказал РБК другой участник обсуждения. — Подготовка может занять недели. Рассматриваются разные варианты сделки». Потенциальных инвесторов источники не называют. ВТБ, которому принадлежит 10% «ФК Открытие» через «Открытие Холдинг» не планирует увеличивать долю в капитале банка, сообщал ранее РБК представитель банка.

Газета «Ведомости» 16 июля сообщила, что компания «Альфа-Капитал» в рассылке за подписью директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова проинформировала клиентов о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. ФАС готовит предупреждение УК «Альфа-Капитал» из-за данной рассылки. ЦБ планирует изучить внутренние процедуры «Альфа-Капитала» при общении с клиентами, сообщил РБК источник, близкий к ЦБ.

Контроль в банке «ФК Открытие» принадлежит компании «Открытие Холдинг», ключевым бенефициаром которого является бизнесмен Вадим Беляев с долей 19%. В числе миноритарных собственников, в частности, совлад​ельцы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун с долями 9,9 и 9,1% соответственно.

В ЛУКОЙЛе, где Вагит Алекперов является основным владельцем, не ответили на запрос РБК.

Авторы: Марина Божко, Людмила Подобедова.
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