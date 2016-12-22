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Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора
Вчера, 22:55
Юлия Титова
Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Минфин и ЦБ предлагают подключать граждан к новой пенсионной накопительной системе через трудовой договор. Эксперты считают, что это снимет часть рисков для запуска системы индивидуального пенсионного капитала, однако при этом сильно снизит число желающих в ней участвовать россиян

Минфин и ЦБ обсуждают идею включения граждан в новую накопительную пенсионную систему (индивидуальный пенсионный капитал, ИПК) через трудовой договор​. Как сообщил в среду, 17 мая, на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, разработчики концепции ИПК отказались от идеи подключения граждан без их согласия ввиду отсутствия такой законодательной нормы в российском праве. Авторы документа опасаются, что в противном случае правоприменительная практика может оказаться «миной замедленного действия», уточнил Чистюхин.

История вопроса

Центробанк и Минфин в 2016 году представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений — концепцию индивидуального пенсионного капитала, формирующегося в НПФ за счет добровольных отчислений граждан. Она предусматривает, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговые вычеты на сумму добровольных отчислений для будущего пенсионера и его работодателя, писал РБК. Предложения пока проходят процедуру согласований и еще не внесены в правительство. Минфин рассчитывает, что новая система начнет работать с 2019 года.

Автоподписка в настоящее время является одной из проблем запуска новой концепции ИПК. Первоначально Минфин планировал использовать этот инструмент подключения граждан к новой пенсионной системе «в классическом смысле» или использовать так называемый акцепт бездействия, когда гражданин автоматически присоединяется к участию в системе. Это позволяло бы, в частности, охватить наибольшее количество граждан при создании новой пенсионной системы. Однако, как выяснилось в ходе анализа, согласно российскому законодательству, в любом случае при принятии таких решений нужно совершение какого-то действия физическим лицом. В противном случае при принятии автоподписки в виде акцепта бездействия возникает серьезный риск оспаривания данного законодательного акта в Конституционном суде. «Все-таки какой-то акцепт действий должен быть, а в какой форме — это имеет смысл обсуждать», — уточнил Владимир Чистюхин.

Согласно новому предложению Минфина и ЦБ, согласие на участие граждане смогут давать ​в момент заключения трудового договора или внесения любых изменений в него, например повышений в должности, смены юрлица, уточнил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. При этом сотрудник должен будет подтвердить участие в ИПК подписью в неком документе или же написать формальный отказ о своем решении участвовать в ИПК. Без данного отказа в любом новом трудовом договоре будет фраза о переходе к ИПК. Таким образом, подписание трудового договора будет согласием на переход в новую систему. «Этот вариант в рамках существующей системы права выглядит более реализуемым и понятным», — пояснил Алексей Моисеев.

Недостатки плана «Б»

У привязки к ИПК с помощью трудового договора есть свои недостатки, говорят эксперты. Так, подключение сотрудников работодателем не является предметом договора, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Договор все-таки формулирует решение об исполнении трудовых обязанностей, в Трудовом кодексе определяется четкий набор договоренностей между работником и работодателем», — говорит Сафонов.

Глава НАПФ Константин Угрюмов читает, что без автоподписки или без «псевдообязательной системы» создать общенациональную систему накоплений не удастся. «Можно решить любую проблему, но для этого надо искать подходы изменения законодательства, а не пытаться втиснуть новую систему в действующее законодательство», — добавил он.

Участников рынка беспокоит, что включение ИПК в трудовой договор затронет не все экономически активное население, говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. «Только 29 млн человек работают на предприятиях со штатом свыше 50 человек (остальные не закрепляют свои отношения с работодателем на постоянной основе. — РБК). Всего же экономически активное население составляет 65–70 млн. Необходимо продумывать дополнительные механизмы подключения к ИПК, которые помогли бы охватить всех работников», — добавил он.

В свою очередь, участвовавший в обсуждении на форуме ​заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Николай Козлов отметил, что россияне должны принимать осознанное решение об участии в ИПК. В связи с этим крайне важно, чтобы они «четко и недвусмысленно» согласились направить собственные средства на формирование индивидуального пенсионного капитала. «Мы должны четко сформулировать ожидания у государства и гражданина, что это его собственность и он принял сознательное, обдуманное решение. Это должна быть живая подпись, конкретный договор», — подчеркнул он. 

Теги
ЦБ, Минфин, пенсии, ИПК
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