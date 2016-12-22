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Сбербанк объявил об упрощении условий по потребительским кредитам
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Сбербанк объявил об упрощении условий по потребительским кредитам
Финансы, 09:01
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Сбербанк объявил об упрощении условий по потребительским кредитам
Сбербанк второй раз за месяц объявил о снижении процентных ставок по потребительским кредитам и заявил об упрощении условий по ним. О снижении ставок для потребительским кредитам в октябре также объявлял ВТБ
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам и объявил об упрощении условий их выдачи. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем РБК.

На 1 процентный пункт (п.п.) снизилась ставка для «Потребительского кредита без обеспечения» и 0,4-1,4 п.п. снизилась ставка для «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов».

«Вместе со снижением ставок, мы также упростили условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения. Теперь нашим клиентам станет еще удобнее ориентироваться в условиях кредитования» — рассказал и. о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Максим Степочкин.

Минимальная ставка «Потребительского кредита под поручительство физических лиц» и «Потребительскому кредиту без обеспечения» теперь одинакова — 12,9% и больше не зависит от срока кредитования. Процентная ставка для «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов» — фиксированная и составляет 13,5% годовых.

В банке объясняют, что решили пойти на снижение процентных ставок для потребительских кредитов и упрощение условий их выдачи из-за высокого интереса к этим банковским продуктам, который был выявлен в период проведения ценовой акции, которая длилась с 1 августа по 15 октября. По словам Степочкина, проведение ценовой акции позволило банку выдать в августе ​более 93 млрд руб., что на 15% больше, чем в июле, и составляет трехлетний рекорд для Сбербанка.​

1 октября Сбербанк уже объявлял о снижении процентных ставок по всей линейке потребительских кредитов — тогда процентная ставка для ​ потребительского кредита под поручительство физлиц составила 13,9% годовых, а по потребкредиту без обеспечения — 14,9% годовых в рублях.

Материал дополняется

Авторы: Екатерина Литова, Наталья Демченко.
Теги: Сбербанк , потребительские кредиты , Ставки
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