АИЖК выплатит дивиденды лишними квартирами

Агентство ипотечного жилищного кредитования выплатит часть дивидендов за 2016 год недвижимостью. Эксперты отмечают, что выплата дивидендов имуществом — уникальный случай. Как выяснил РБК, АИЖК передает квартиры по директиве правительства

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) направит в федеральный бюджет часть дивидендов за 2016 год в виде недвижимого имущества. Рекомендации о выплате 211,5 млн руб. из 7,066 млрд руб., или 51,54% от чистой прибыли, дал ​30 мая наблюдательный совет АИЖК.

«В имущество, которое агентство заплатит дивидендами, вошли квартиры, находящиеся на балансе АИЖК», сообщили РБК в пресс-службе агентства. Представитель агентства не прокомментировал, в связи с чем именно было принято такое решение. Он лишь отметил, что «решение принято в соответствии с директивами правительства России».

В Росимуществе подтвердили издание поручения на данный счет, отметив, что квартиры, передаваемые в качестве дивидендов, расположены в различных регионах России. «Нельзя исключать, что в будущем АИЖК будет также выплачивать часть дивидендов в виде недвижимого имущества», — пояснил РБК начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров.

Нестандартная ситуация

Согласно закону «Об акционерных обществах», ​дивиденды выплачиваются деньгами, выплаты «иным имуществом» предусмотрены лишь в случаях, предусмотренных уставом общества. Вместе с тем эксперты, опрошенные РБК, называют действия агентства по дивидендам прецедентными. «АИЖК — единственная крупная госкомпания, которая решила выплачивать дивиденды не только в денежной форме, но и имуществом, — говорит партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. — Крупной организации проще взять кредит, чтобы заплатить дивиденды деньгами, чем пытаться выдавать какое-либо имущество, но в рамках небольших компаний такое теоретически возможно».

Публичные акционерные общества с большим числом акционеров практически никогда не платят дивиденды имуществом, но в случае, когда акционер один, корпоративные отношения в компании регулируются в ручном режиме, отметил директор по корпоративному управлению компании Prosperity Capital Management Денис Спирин.

Руководитель отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков отмечает, что при необходимости передачи имущества ​внутри группы чисто технически проще провести обычную сделку купли-продажи. «Обычно дивиденды недвижимостью не особо нужны акционеру, поскольку ее тоже необходимо реализовывать, а имущество обычно необходимо как раз самой компании», — говорит он. В случае с АИЖК, вероятно, у государственной компании и акционеров выплата дивидендов недвижимостью решает специфические задачи по перераспределению активов между различными государственными структурами, добавляет Волков.

Между тем акционер АИЖК — Федеральное агентство по управлению госимуществом — уже не первый раз получает часть дивидендов в виде недвижимости. Агентство поступало так и в 2015 году, однако сумма выплат была меньшей: 71,3 млн руб. дивидендов, или 1,6% от чистой прибыли агентства (в 2016 году — 3%). «Скорее всего, это решение двух задач — непосредственно выплата дивидендов и передача актива в собственность и распоряжение государства», — говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Также нельзя исключать, что в случае с выплатой дивидендов недвижимым имуществом это не столько предложение самого АИЖК, сколько решение локальных государственных имущественных задач, полагает аналитик.

Несправедливые выплаты

Выплаты дивидендов недвижимым имуществом не просто большая редкость, это не всегда справедливо и правильно с экономической точки зрения: дивиденды являются прибылью, которую распределяют между акционерами, считает партнер юридической компании Orient Partners Александр Карпухин. «Прибыль — денежный показатель, который сложно выразить в каком-либо имуществе, поэтому возникают существенные экономические вопросы», — отмечает юрист. Кроме того, при выплате дивидендов недвижимостью может возникнуть вопрос о правильности и справедливости таких выплат, так как на акцию приходится одинаковый объем прав и дивидендов, которые одинаково распределяются в зависимости от доли каждого акционера, говорит Карпухин.

Одновременно с решением о выплате дивидендов, в том числе и в неденежной форме, набсовет рекомендовал и выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета. Им предложено выплатить вознаграждение к этому годовому собранию на общую сумму в размере 9,7 млн руб. Год назад сумма выплат тому же составу набсовета была несколько больше — 10,6 млн руб.

Взаимная выгода

Два источника РБК, знакомые с решениями правительства, уточнили, что власти, передавая таким образом недвижимость, решают одновременно две задачи: расчищают баланс АИЖК и создают условия для проживания региональных властей. «В рамках взыскания АИЖК достались квартиры в 2008–2014 годах, многие из них были оценены выше рынка. При реализации их сейчас АИЖК бы понесло убытки, рынок недвижимости также бы проседал от крупных продаж, а теперь эта недвижимость используется», — сказал один из собеседников издания. «В этих квартирах могут проживать сотрудники региональных властей. В условиях дефицита региональных бюджетов это хорошее решение. Тем более в последние два года, когда возник вопрос создания условий проживания региональных уровней, ввиду того что в этот период в 16 регионах происходит смена руководителей», — добавил другой собеседник издания.