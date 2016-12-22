Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,08 57,63 EUR Нал. 64,90 64,28 USD Бирж. 57,89 +0,45 EUR Бирж. 64,52 +0,08 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,12 -0,01 ММВБ 1817,82 -1,12% РТС 991,96 -2,15% Brent 46,79 -0,23% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7419,36 -0,74%
АИЖК выплатит дивиденды лишними квартирами
Лента новостей
Четыре министерства попросили Медведева переселить их в «Москва-Сити» 00:54, Политика Игра на два фронта: зачем Вашингтон продал истребители Катару 00:38, Политика ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети Кабула 00:29, Общество Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше 00:26, Деньги АИЖК выплатит дивиденды лишними квартирами 00:22, Финансы Финансистов будут сажать за забалансовые вклады и фиктивные ценные бумаги 00:15, Финансы В «Единой России» решили вернуть Хинштейна в Госдуму 00:03, Политика При пожаре в лондонской высотке пропали без вести более 40 человек 00:02, Общество Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана 00:00, Политика  Зарплата президента: сколько зарабатывают главы государств 15 июн, 23:48, Фотогалерея  Памяти Алексея Баталова. Видео 15 июн, 23:36, Общество  Дирижабль рухнул возле места проведения турнира по гольфу в США 15 июн, 23:22, Общество Как губернаторы реагировали на жалобы народа Путину 15 июн, 23:18, Политика Соратники Навального уехали из России из-за подозрений Роскомнадзора 15 июн, 23:12, Политика Суд Киева арестовал технику одесского офиса «Яндекса» 15 июн, 22:50, Политика «Яблоко» узнало о школьных контрактах компаний Пригожина на 50 млрд руб. 15 июн, 22:49, Бизнес Якунин рассказал о своем маленьком шубохранилище 15 июн, 21:57, Общество В Нью-Йорке внедорожник совершил наезд на пешеходов 15 июн, 21:49, Общество Bloomberg сообщил о возможной покупке Amazon мессенджера Slack 15 июн, 21:47, Технологии и медиа Не отпугнуть избирателей: что Путин сказал народу об экономике 15 июн, 21:46, Экономика Эксперты «Валдая» предложили план стабилизации на Ближнем Востоке 15 июн, 21:31, Политика Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел 15 июн, 21:20, Мнение Президент Сербии предложил Ану Брнабич на пост премьер-министра 15 июн, 21:06, Политика «Кортеж» и бояре: народу показали новый образ Путина 15 июн, 21:00, Политика В США арестовали действующего чемпиона мира по боксу 15 июн, 21:00, Спорт Менеджеры «Башнефти» лишились 2,7 млрд руб. по инициативе Башкирии 15 июн, 20:58, Бизнес Evraz завершила сделку по продаже порта в Находке структуре Абрамовича 15 июн, 20:47, Бизнес Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых 15 июн, 20:33, Финансы
АИЖК выплатит дивиденды лишними квартирами
Финансы, 00:22
0
АИЖК выплатит дивиденды лишними квартирами
Агентство ипотечного жилищного кредитования выплатит часть дивидендов за 2016 год недвижимостью. Эксперты отмечают, что выплата дивидендов имуществом — уникальный случай. Как выяснил РБК, АИЖК передает квартиры по директиве правительства
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) направит в федеральный бюджет часть дивидендов за 2016 год в виде недвижимого имущества. Рекомендации о выплате 211,5 млн руб. из 7,066 млрд руб., или 51,54% от чистой прибыли, дал ​30 мая наблюдательный совет АИЖК.

«В имущество, которое агентство заплатит дивидендами, вошли квартиры, находящиеся на балансе АИЖК», сообщили РБК в пресс-службе агентства. Представитель агентства не прокомментировал, в связи с чем именно было принято такое решение. Он лишь отметил, что «решение принято в соответствии с директивами правительства России».

В Росимуществе подтвердили издание поручения на данный счет, отметив, что квартиры, передаваемые в качестве дивидендов, расположены в различных регионах России. «Нельзя исключать, что в будущем АИЖК будет также выплачивать часть дивидендов в виде недвижимого имущества», — пояснил РБК начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров.

Нестандартная ситуация

Согласно закону «Об акционерных обществах», ​дивиденды выплачиваются деньгами, выплаты «иным имуществом» предусмотрены лишь в случаях, предусмотренных уставом общества. Вместе с тем эксперты, опрошенные РБК, называют действия агентства по дивидендам прецедентными. «АИЖК — единственная крупная госкомпания, которая решила выплачивать дивиденды не только в денежной форме, но и имуществом, — говорит партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. — Крупной организации проще взять кредит, чтобы заплатить дивиденды деньгами, чем пытаться выдавать какое-либо имущество, но в рамках небольших компаний такое теоретически возможно».

Публичные акционерные общества с большим числом акционеров практически никогда не платят дивиденды имуществом, но в случае, когда акционер один, корпоративные отношения в компании регулируются в ручном режиме, отметил директор по корпоративному управлению компании Prosperity Capital Management Денис Спирин.

Руководитель отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков отмечает, что при необходимости передачи имущества ​внутри группы чисто технически проще провести обычную сделку купли-продажи. «Обычно дивиденды недвижимостью не особо нужны акционеру, поскольку ее тоже необходимо реализовывать, а имущество обычно необходимо как раз самой компании», — говорит он. В случае с АИЖК, вероятно, у государственной компании и акционеров выплата дивидендов недвижимостью решает специфические задачи по перераспределению активов между различными государственными структурами, добавляет Волков.

Между тем акционер АИЖК — Федеральное агентство по управлению госимуществом — уже не первый раз получает часть дивидендов в виде недвижимости. Агентство поступало так и в 2015 году, однако сумма выплат была меньшей: 71,3 млн руб. дивидендов, или 1,6% от чистой прибыли агентства (в 2016 году — 3%). «Скорее всего, это решение двух задач — непосредственно выплата дивидендов и передача актива в собственность и распоряжение государства», — говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Также нельзя исключать, что в случае с выплатой дивидендов недвижимым имуществом это не столько предложение самого АИЖК, сколько решение локальных государственных имущественных задач, полагает аналитик.

Несправедливые выплаты

Выплаты дивидендов недвижимым имуществом не просто большая редкость, это не всегда справедливо и правильно с экономической точки зрения: дивиденды являются прибылью, которую распределяют между акционерами, считает партнер юридической компании Orient Partners Александр Карпухин. «Прибыль — денежный показатель, который сложно выразить в каком-либо имуществе, поэтому возникают существенные экономические вопросы», — отмечает юрист. Кроме того, при выплате дивидендов недвижимостью может возникнуть вопрос о правильности и справедливости таких выплат, так как на акцию приходится одинаковый объем прав и дивидендов, которые одинаково распределяются в зависимости от доли каждого акционера, говорит Карпухин.

Одновременно с решением о выплате дивидендов, в том числе и в неденежной форме, набсовет рекомендовал и выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета. Им предложено выплатить вознаграждение к этому годовому собранию на общую сумму в размере 9,7 млн руб. Год назад сумма выплат тому же составу набсовета была несколько больше — 10,6 млн руб.

Взаимная выгода

Два источника РБК, знакомые с решениями правительства, уточнили, что власти, передавая таким образом недвижимость, решают одновременно две задачи: расчищают баланс АИЖК и создают условия для проживания региональных властей. «В рамках взыскания АИЖК достались квартиры в 2008–2014 годах, многие из них были оценены выше рынка. При реализации их сейчас АИЖК бы понесло убытки, рынок недвижимости также бы проседал от крупных продаж, а теперь эта недвижимость используется», — сказал один из собеседников издания. «В этих квартирах могут проживать сотрудники региональных властей. В условиях дефицита региональных бюджетов это хорошее решение. Тем более в последние два года, когда возник вопрос создания условий проживания региональных уровней, ввиду того что в этот период в 16 регионах происходит смена руководителей», — добавил другой собеседник издания.

Авторы: Екатерина Литова, Марина Божко
Главное
Четыре министерства попросили Медведева переселить их в «Москва-Сити» Политика
Материалы по теме
АИЖК сфокусируется на помощи валютным ипотечникам Финансы
АИЖК впервые купит жилую недвижимость Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку