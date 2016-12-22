ЦБ признал структурный сдвиг в финансовой системе России

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ЦБ признал переток активности на финансовом рынке от банков к другим его участникам. Как считают эксперты, если тенденция получит развитие, это может в ближайшие годы изменить баланс сил на рынке

​Рост активности на российском финансовом рынке в значительной степени в 2016–2017 годы обеспечивали не банки, а инвестиционные фонды, страховые компании, микрофинансовые организации (МФО). Об этом говорится в «Финансовом обозрении» ЦБ за первый квартал 2017 года, опубликованном во вторник, 16 мая. Как поясняют авторы обзора, даже кредитная активность банков в значительной степени была связана с другими финансовыми организациями. В итоге средства банков попадают в российскую экономику не напрямую, а при посредничестве специализированных структур. Растет и число физических лиц, напрямую выходящих на фондовый рынок. Способствует этому, как отмечает регулятор, рост финансовой грамотности населения и улучшение финансовой инфраструктуры.

Все эти структурные сдвиги требуют дальнейшего совершенствования инструментария денежно-кредитной политики, утверждают авторы обзора. «Вследствие этих изменений растет сложность финансовой системы, формируются ее новые сегменты, на каждом из которых импульсы денежно-кредитной политики проявляются по-своему», — говорится в документе.

Рост интереса россиян к альтернативным финансовым инструментам подтверждает и статистика. В январе 2017 года количество открытых на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 200 тыс., тогда как на конец 2016 года их было всего 88,9 тыс. При этом количество активных ИИС (более пяти сделок в месяц) за минувший год выросло в три раза, до примерно 50%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Количество владельцев паев открытых ПИФов к концу 2016 года составило 376 тыс. человек, увеличившись за три квартала за 30 тыс. человек.

На страховом рынке общая сумма взносов, полученных компаниями за 2016 год, составила почти 1,2 трлн руб. Годовой прирост этого показателя составил 15,3% против 3,3% годом ранее.

Отклик рынка

Объем небанковского сектора финансового рынка действительно растет, но нишевые продукты не заменяют традиционные услуги банков, говорит директор по банковским рейтингам АКРА Кирилл Лукашук. Одной из причин этого может стать продолжающийся процесс отзыва лицензий у банков, который затронул в том числе игроков из первой сотни, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Клиенты, потерявшие доверие к банкам, могут уйти на публичный рынок, который предлагает сопоставимые риски при более высокой доходности», — уточняет он.

«Ставки по вкладам в банках падают и, вероятнее всего, продолжат падать до конца года», — констатирует начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов. «В этой ситуации рост числа инвесторов, выходящих на фондовый рынок через небанковские организации, вполне естественен», — отмечает он. Однако не стоит ожидать существенного перетока клиентов между различными финансовыми институтами в ближайшие три года, считает Кирилл Лукашук.

«Я слежу за банковским, лизинговым, факторинговым и микрофинансовым рынками. И я вижу, что в последний год небанковское финансирование растет быстрее, чем банковское, прежде всего — в сегменте работы с малым и средним бизнесом», — указывает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. Причина в том, что факторинговые и лизинговые компании предъявляют более мягкие в сравнении с банками требования к клиентам из числа малого и среднего бизнеса, поясняет он. По наблюдениям Волкова, тенденция наметилась в 2015 году и усилилась в 2016-м.

В розничном сегменте значительного перетока клиентов финансовых учреждений пока нет, говорит гендиректор исследовательской компании Frank Research Group Юрий Грибанов. «Но мы видим, что сегмент МФО растет быстрее, чем банковское кредитование. Вторая тенденция (она пока еще не реализовалась, но до конца года мы ее увидим) — это легкий переток клиентов из банков к брокерам на фоне снижения доходности», — отмечает он.

Эксперты отмечают, что большая часть крупных небанковских финансовых институтов контролируется банками — это пенсионные фонды, брокерские и страховые компании, управляющие компании, МФО. Поэтому кредитные организации не будут рассматривать рост их активности как реальную угрозу, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Ценные бумаги и микрозаймы вместо кредитов Укрепление позиций нефинансовых организаций происходит на фоне осторожной финансовой политики банков и роста бюджетных расходов. По данным ЦБ, в четвертом квартале 2016 года и первом квартале 2017 года требования российских банков к небанковскому сектору экономики выросли на 0,5 трлн руб. (немногим более 1% от общего объема требований). При этом активизировались банки до сих пор лишь в розничном кредитовании. Впрочем, и в этом сегменте прирост пока слабый, в основном он приходится на связанное с наименьшим уровнем риска ипотечное кредитование. «Вероятнее всего, банки и их клиенты по-прежнему будут стремиться минимизировать риски при совершении финансовых операций», — прогнозируют аналитики ЦБ, проводя параллели в поведении участников рынка с эпизодами экономической турбулентности и выхода из нее в 1999–2000 годы и 2009–2010 годы.

Смена лидеров

Если тенденция, обозначенная ЦБ, получит развитие в ближайшие несколько лет, это может изменить расстановку крупных игроков, полагает Грибанов. «Финансовые группы, у которых хорошо развиты небанковские компании, могут сделать сейчас ставку на этот сегмент и выйти в лидеры. Например, банк, у которого розничное направление проседает, может сосредоточиться на том, чтобы развивать брокерское подразделение. Впоследствии эта клиентская база поможет и его розничному направлению», — размышляет эксперт.

Устойчивое усиление активности нефинансовых организаций может привести к переменам в денежно-кредитной политике (ДКП), полагает Евгений Надоршин. «Сейчас Центральный банк регулярно встречается с представителями крупнейших банков и по результатам дискуссий принимает решения по денежно-кредитной политике. Если у участников небанковского сектора будут аккумулированы значительные средства, то ЦБ придется учитывать это и интенсивней общаться с участниками небанковского рынка», — поясняет он.

Вместе с тем Матовников не ждет, что совершенствование инструментария денежно-кредитной политики будет скорым. «В других странах, где альтернативные сбережения развиты хорошо, нет никаких принципиально новых инструментов ДКП. И так как у нас такая тенденция только на зачаточной стадии, у ЦБ нет оснований, чтобы воспринимать такое изменение как сигнал к корректировке своей политики», — заключил главный аналитик Сбербанка.