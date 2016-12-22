Власти Москвы потратят более 400 млрд руб. на строительство дорог

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В 2017–2019 годах власти Москвы планируют потратить на строительство дорог более 400 млрд руб. Всего планируется построить 276 км дорог, сообщили в столичном департаменте строительства

Московские власти в 2017–2019 годах потратят 409 млрд руб. на строительство дорог. Об этом на встрече с журналистами заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает корреспондент РБК.

​Бочкарев уточнил, что всего планируется построить 276 км дорог. В 2017 году начнется строительство последнего участка Северо-Западной хорды от улицы Народного ополчения до улицы Нижние Мневники, в том числе моста через шлюзы Канала имени Москвы. Во второй половине года начнутся работы по строительству южного дублера Кутузовского проспекта, а в 2018 году планируется закончить реконструкцию 25 км Калужского шоссе и строительство Южной рокады, сообщил чиновник.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, в свою очередь, сообщил, что в этом году в Новой Москве будет построено около 30 км дорог, а в следующем году ожидается ввод еще 60 км дорог. В настоящее время на территории Троицкого административного округа (ТиНАО) ведутся строительно-монтажные работы на семи автодорогах, уточнил Жидкин.

«У нас есть четкое понимание плана этих работ вплоть до 2021 года включительно», — подчеркнул чиновник.

В октябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на отчет Адресной инвестиционной программы города (АИП) писали, что в 2016–2019 годах власти Москвы могут потратить 1,864 трлн руб. на стройки и объекты, финансируемые за счет городского бюджета. Больше всего денег (1,27 трлн руб.), отмечало издание, должно пойти на программу «Развитие транспортной системы города Москвы».

Затраты на строительство дорог вырастут в 1,5 раза, уточняла газета. Так, в 2017 году предлагалось увеличить расходы с 99 млрд руб. до 150 млрд руб., а в 2018 — со 110 млрд до 152 млрд руб. ​Как объяснял заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, увеличение АИП обусловлено в основном развитием новых территорий.