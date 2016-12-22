ЦБ составил план по предупреждению банкротства «Открытия»

Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие», сообщил регулятор вечером в пятницу, 15 сентября.
Согласно утвержденному плану, предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Данные меры, следует из сообщения ЦБ, повысят его финансовую устойчивость и будут способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.
Источник РБК, близкий к «ФК Открытие», говорит, что после принятия этого решения Банком России можно осуществлять дальнейшие действия в рамках финансового оздоровления банка.
В конце августа ЦБ объявил о санации банка «Открытие» и введении в кредитную организацию временной администрации. Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в качестве основных причин данного шага называл попытку кредитной организации приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».
На этой неделе источники РБК на финансовом рынке сообщили, что президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов перейдет в руководство санируемого банка «ФК Открытие». На следующий день глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила эту информацию. Она уточнила, что Задорнов перейдет в «Открытие» после завершения работы в банке временной администрации.