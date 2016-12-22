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ЦБ составил план по предупреждению банкротства «Открытия»
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ЦБ составил план по предупреждению банкротства «Открытия»
Санация «Открытия», 20:24
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ЦБ составил план по предупреждению банкротства «Открытия»
Центробанк объявил об утверждении плана, который должен предотвратить банкротство банка «Открытие». Он предусматривает докапитализацию кредитной организации и предоставление ей средств на поддержание ликвидности
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие», сообщил регулятор вечером в пятницу, 15 сентября.

Согласно утвержденному плану, предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Данные меры, следует из сообщения ЦБ, повысят его финансовую устойчивость и будут способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.

Источник РБК, близкий к «ФК Открытие», говорит, что после принятия этого решения Банком России можно осуществлять дальнейшие действия в рамках финансового оздоровления банка.

В конце августа ЦБ объявил о санации банка «Открытие» и введении в кредитную организацию временной администрации. Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в качестве основных причин данного шага называл попытку кредитной организации приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».​

Набиуллина оценила влияние проблем «ФК Открытие» на финансовый сектор
Финансы

На этой неделе источники РБК на финансовом рынке сообщили, что президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов перейдет в руководство санируемого банка «ФК Открытие». На следующий день глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила эту информацию. Она уточнила, что Задорнов перейдет в «Открытие» после завершения работы в банке временной администрации.

Автор: Мария Бондаренко.
При участии: Елена Пашутинская.
Теги: Центробанк , банк , «Открытие»
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