ЦБ сделал цель по инфляции постоянной

Банк России убирает горизонт достижения цели по инфляции в стране, цель по инфляции вблизи 4% становится постоянной. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина

Фото: Стоян Васев / ТАСС

«Инфляция достигла 4%, и мы хотели бы дополнительно уточнить описание цели. Нашей целью является инфляция вблизи или около 4%. Почему вблизи? Потому что она может колебаться вверх и вниз, вокруг 4%», — передает слова Набиуллиной корреспондент РБК. Как пояснила глава ЦБ, прежде регулятор устанавливал конкретный период достижения цели по инфляции, «теперь эта цель становится постоянной».

Текущее сохранение инфляции около 4% регулятор оценивает как устойчивое.

Набиуллина также отметила, что введение формального «коридора» по инфляции в России может привести к появлению неверных ожиданий от действий ЦБ. «Мы также обсуждали введение числового коридора допустимых колебаний инфляции, но сейчас считаем это нецелесообразным. В каждом случае мы будем анализировать и разъяснять характер факторов, вызвавших ту или иную динамику цен», — заявила она. Центробанк, отметила Набиуллина, будет идти на корректирующие меры при рисках «существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели».

Она добавила, что инфляционные ожидания россиян все еще остаются на высоком уровне, хотя и назвала текущий показатель 9,5% историческим минимумом.

Ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до 8,5%. В регуляторе пояснили, что приняли такое решение во многом из-за сильной дефляции по итогам августа. Это стало четвертым случаем понижения ключевой ставки за год.​