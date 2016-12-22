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Белоруссия предупредила западных инвесторов о российских рисках
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Белоруссия предупредила западных инвесторов о российских рисках
Финансы, 20:25
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Белоруссия предупредила западных инвесторов о российских рисках
Белоруссия, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она предупреждает инвесторов о рисках своей зависимости от России
Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Белоруссия на следующей неделе проведет встречи с инвесторами в Европе и США с целью первого за шесть с половиной лет размещения еврооблигаций, сообщила агентству «БелТА» пресс-секретарь белорусского Минфина Ирина Комар. Объем размещения пока не известен, но в конце 2016 года премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков анонсировал выпуск на $800 млн, и именно на такую сумму в январе 2018 года республике предстоит погасить единственные обращающиеся на рынке евробонды.

Еврооблигации в долларах США будут размещены двумя траншами, сроком на пять и десять лет, с листингом на Ирландской фондовой бирже, следует из презентации. Организаторами назначены Citigroup и Raiffeisen Bank International. «Объем эмиссии — это закрытая на данный момент информация, ее озвучивание и обсуждение может влиять в дальнейшем на условия сделок», — сказала РБК пресс-секретарь белорусского Минфина.

15 рисков для инвесторов

Минфин Белоруссии уделил необычно много внимания факторам риска, связанным с инвестированием в белорусскую экономику, следует из проспекта еврооблигаций от 14 июня (есть у РБК). В соответствующем разделе перечислено 15 рисков, включая уязвимость государства перед коррупцией, перед внешними шоками, неустойчивость белорусской валюты, сложные отношения с Евросоюзом и США, влияние конфликта на Украине и т.д. Для сравнения, в 2011 году, когда Белоруссия последний раз выпускала евробонды, в аналогичном документе (.pdf) было названо лишь шесть рисков.

Несколько рисков, о которых белорусский Минфин решил предупредить потенциальных инвесторов, прямо или косвенно связано с Россией — крупнейшим торговым партнером и крупнейшим кредитором. Помимо стандартного предостережения о том, что «ухудшение отношений с Россией может негативно повлиять на поставки топлива и энергоресурсов в Белоруссию и российские инвестиции в Белоруссии», Минфин указал на «непрямой отрицательный эффект» для белорусской экономики от западных санкций против российских и украинских фигур и компаний. «Санкции, введенные против определенных российских лиц и компаний Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими странами, могут не позволить Белоруссии торговать с некоторыми российскими контрагентами, что может оказать существенное негативное влияние на торговлю и экономику Белоруссии», — говорится в проспекте.

Из документа видно, что Минск хочет поддерживать хорошие отношения одновременно и с Россией, и с Западом, и с Китаем. У Белоруссии «существенные экономические и политические отношения с Россией», но в оценке российско-украинского конфликта она заняла «нейтральную позицию», отмечается в проспекте. В презентации для инвесторов, с которой ознакомился РБК, подчеркивается, что Белоруссия «целенаправленно работает над сближением с западными странами», «отношения с ЕС улучшаются», «страна ускорила переговоры с ВТО с целью присоединиться к организации». При этом Белоруссия недавно согласилась пустить в капитал своих компаний китайских инвесторов, Китай является вторым крупнейшим кредитором белорусского правительства после России.

Проблемы с энергетикой

У России и Белоруссии периодически возникают разногласия в нефтегазовых вопросах, говорится в разделе «Факторы риска». В апреле 2017 года правительства двух стран заключили несколько соглашений по поставкам российских нефти и газа, урегулировав спор о цене и объемах. Детали этих договоренностей в проспекте евробондов не приводятся, но прописан риск пересмотра нефтегазовых соглашений. «По нефти и газу, безусловно, ситуация очень неопределенная», — говорит заведующий сектором «Экономика и финансы» Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Агибалов: соглашение легко может быть нарушено, отношения между Москвой и Минском остаются хрупкими.

Белорусский Минфин также указывает на риски срыва или задержки строительства Белорусской АЭС, которая должна ликвидировать зависимость страны от импорта электроэнергии (10–20% потребностей). Объект строит российский «Атомстройэкспорт», финансируют российское правительство и Внешэкономбанк.

Риски полного отказа от реализации этого проекта или его приостановки/консервации на длительный срок (три—пять лет и более) минимальны, считает заведующий сектором «Промышленность и инфраструктура» ИЭФ Сергей Кондратьев, но есть риски, связанные с его итоговой стоимостью. Проблема заключается в фактическом отказе Литвы и Польши закупать электроэнергию с Белорусской АЭС — это означает, что эта электроэнергия должна будет, скорее всего, поставляться (помимо рынка Белоруссии) в Россию и на Украину, а Минску придется направить дополнительные инвестиции на строительство сетевой инфраструктуры, объясняет эксперт.

Авторы: Иван Ткачёв, Олег Макаров
Теги: Белоруссия , риски , еврооблигации
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