Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Финансы
Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля 15 мая, 07:00 Тинькофф Банк рассказал о росте рынка кредитных карт впервые за два года 10:35 ЦБ признал структурный сдвиг в финансовой системе России Вчера, 17:37 Биржи слабо отреагировали на введенные Порошенко санкции Вчера, 17:02 Власти Москвы потратят более 400 млрд руб. на строительство дорог Вчера, 15:29 Visa назвала работающие с Android Pay российские банки Вчера, 10:12 «Дочка» АСВ за месяц подала 12 тыс. исков к украинским банкам 15 мая, 23:28 Экс-гендиректора «дочки» «Газпрома» обвинили в растрате 223 млн руб. 15 мая, 13:54 Акции МГТС подорожали почти на 40% 15 мая, 12:03 Чистая прибыль ВТБ в первом квартале выросла в 46 раз 15 мая, 11:16 Биржевой курс доллара обновил минимум с начала мая 15 мая, 10:36 ФНС решила подключить банки к сбору «налога на Google» 15 мая, 00:05 Путин заявил о повышении реальных доходов россиян 14 мая, 14:04 Крупнейший банк Азербайджана подал заявление о банкротстве 13 мая, 13:57 Сбербанк заявил об отражении хакерской атаки на свою инфраструктуру 13 мая, 00:47 Финансовый сектор России не пострадал от хакерской атаки 12 мая, 23:54 Отток капитала из России в январе—апреле 2017 года вырос более чем вдвое 12 мая, 16:45 На Украине число миллионеров сократилось на четверть 12 мая, 14:58 Полиция задержала выдававших кредиты под залог бочек с водой банкиров 12 мая, 12:55 Нацбанк Украины получил заявки на покупку «дочки» ВЭБа 12 мая, 12:44 Стоимость акций «Системы» впервые за два года упала ниже 13 руб. 12 мая, 12:05
Лента новостей 15:33 МСК
Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации Политика, 15:23 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет Экономика, 15:11 Выезд сборной России по хоккею в Париж задержали из-за поломки поезда Спорт, 15:10 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества Экономика, 15:06 Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% Технологии и медиа, 15:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,84 Продажа 56,91 EUR НАЛ. 63,08 63,10 Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов Дамир Гайнутдинов юрист международной правозащитной группы «Агора» Мнение, 14:56 Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов Политика, 14:55 Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии Политика, 14:49 Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве Общество, 14:48 Основной вратарь сборной Германии по футболу пропустит Кубок конфедераций Спорт, 14:42 Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла Общество, 14:25 Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Вологодской области Общество, 14:24 Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник» Технологии и медиа, 14:17 Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда Общество, 14:11 Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ Политика, 14:09 Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу Политика, 14:07 Адвокат попросил ЕСПЧ спасти тяжелобольного арестанта «Матросской тишины» Общество, 14:04 Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился перед Россией на ЧМ-2017 Спорт, 14:03 Актеры сочли «идиотизмом» идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя Общество, 14:02 Станцию «Спортивная» в столичном метро временно закрыли для пассажиров Общество, 13:55 Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна Экономика, 13:47 Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве Политика, 13:47 В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге Политика, 13:39 В Кремле прокомментировали обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Политика, 13:30 Мосгордума приняла столичный закон о реновации Политика, 13:28 В Mail.Ru Group опровергли обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Технологии и медиа, 13:12 Патриарх призвал Порошенко помешать принятию «антицерковных законов» Общество, 13:12
Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля
Материалы по теме В ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля Россияне разошлись с правительством в прогнозе по ослаблению рубля Песков заявил о готовности Путина «не публично» прогнозировать курс рубля Хедж-фонды свернули почти все ставки на ослабление рубля
15 мая, 07:00
Иван Ткачёв
Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля
Фото: M. Spencer Green / AP
Ставки спекулятивных инвесторов в США на укрепление российского рубля сократились на рекордную величину. Возможно, это реакция на усиливающиеся вербальные интервенции экономических властей, которые уверены, что летом рубль ослабнет

Чистая длинная позиция (разность между количеством длинных и коротких позиций) спекулянтов по фьючерсам и опционам на курс рубля, торгуемым на Чикагской бирже CME, за неделю, с 3 по 9 мая, уменьшилась на 7,97 тыс. контрактов, до 10 995, следует из последних данных Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC). Это рекордное сокращение нетто-позиции американских спекулянтов по рублю за все время таких ставок с 2009 года, показывают данные CFTC.

Сокращение чистых ставок на укрепление рубля за неделю на 42% — главным образом результат того, что трейдеры (как правило, это банки и хедж-фонды) свернули почти 10 тыс. (-44%) длинных позиций. В результате их осталось 12 648 против 1653 коротких позиций.

За последнее время экономические власти предприняли несколько шагов, каждый из которых в теории мог бы ослабить рубль: Минфин с февраля продает на валютном рынке рубли из дополнительных нефтегазовых доходов, ЦБ в конце апреля понизил ключевую ставку на 0,5 п.п., а глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорит о том, что рубль летом ослабнет. Но ни Минфину, ни Минэкономразвития пока не удалось убедить рынок при помощи их словесных интервенций, отмечает старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Рубль закончил прошлую неделю на уровне 57 руб. за доллар.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников, что власти считают снижение курса рубля лишь вопросом времени и будут продолжать вербальные интервенции, предупреждая бизнес о рисках грядущего ослабления рубля, передает «Прайм». 25 апреля во время поездки президента Владимира Путина в Ярославскую область глава одной из местных компаний сказал, что экспортеров «начинает тревожить» тенденция укрепления рубля, на что Путин ответил: «Ваши озабоченности нам тоже понятны, мы их постоянно обсуждаем и ищем варианты рыночных мер влияния на эти процессы».

Орешкин 12 мая сказал в интервью телеканалу «Россия 24», что на фоне роста импорта в летние месяцы рубль должен ослабеть. Минэкономразвития прогнозирует, что на конец 2017 года доллар будет стоить 68 руб. Давление на рубль могут оказать покупки валюты Центробанком для пополнения международных резервов: большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg в начале мая, считают, что ЦБ начнет пополнять резервы до конца года. Кроме того, если ЦБ продолжит снижать ставку, привлекательность операций кэрри-трейд с рублем (заработок на разнице процентных ставок в России и на Западе. — РБК) уменьшится.

Тем не менее 48% профессиональных участников российского валютного рынка ждут, что обменный курс останется в диапазоне 55–60 руб. за доллар к концу 2017 года, показал другой опрос Bloomberg, опубликованный 3 мая.

В понедельник, 15 мая, рубль продолжил укрепляться: по состоянию на 16:30 мск российская валюта подорожала на 1,43% (торговалась на уровне 56,3 руб. за доллар) — второй наилучший результат дня среди всех валют развивающихся стран (данные терминала Bloomberg). Рост рубля обусловлен подъемом цен на нефть на 3,3% после объявления о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить заморозку уровня нефтедобычи до марта 2018 года. 

Теги
курс рубля, валюта, хедж-фонды
Другие материалы РБК
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре
Мутко рассмешил Медведева обещанием
"Черная икра была в избытке": россиянка о грандиозной вечеринке в Турции
Власти изменили порядок расчета тарифов на услуги ЖКХ
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку