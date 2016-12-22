Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля

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Ставки спекулятивных инвесторов в США на укрепление российского рубля сократились на рекордную величину. Возможно, это реакция на усиливающиеся вербальные интервенции экономических властей, которые уверены, что летом рубль ослабнет

Чистая длинная позиция (разность между количеством длинных и коротких позиций) спекулянтов по фьючерсам и опционам на курс рубля, торгуемым на Чикагской бирже CME, за неделю, с 3 по 9 мая, уменьшилась на 7,97 тыс. контрактов, до 10 995, следует из последних данных Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC). Это рекордное сокращение нетто-позиции американских спекулянтов по рублю за все время таких ставок с 2009 года, показывают данные CFTC.

Сокращение чистых ставок на укрепление рубля за неделю на 42% — главным образом результат того, что трейдеры (как правило, это банки и хедж-фонды) свернули почти 10 тыс. (-44%) длинных позиций. В результате их осталось 12 648 против 1653 коротких позиций.

За последнее время экономические власти предприняли несколько шагов, каждый из которых в теории мог бы ослабить рубль: Минфин с февраля продает на валютном рынке рубли из дополнительных нефтегазовых доходов, ЦБ в конце апреля понизил ключевую ставку на 0,5 п.п., а глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорит о том, что рубль летом ослабнет. Но ни Минфину, ни Минэкономразвития пока не удалось убедить рынок при помощи их словесных интервенций, отмечает старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Рубль закончил прошлую неделю на уровне 57 руб. за доллар.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников, что власти считают снижение курса рубля лишь вопросом времени и будут продолжать вербальные интервенции, предупреждая бизнес о рисках грядущего ослабления рубля, передает «Прайм». 25 апреля во время поездки президента Владимира Путина в Ярославскую область глава одной из местных компаний сказал, что экспортеров «начинает тревожить» тенденция укрепления рубля, на что Путин ответил: «Ваши озабоченности нам тоже понятны, мы их постоянно обсуждаем и ищем варианты рыночных мер влияния на эти процессы».

Орешкин 12 мая сказал в интервью телеканалу «Россия 24», что на фоне роста импорта в летние месяцы рубль должен ослабеть. Минэкономразвития прогнозирует, что на конец 2017 года доллар будет стоить 68 руб. Давление на рубль могут оказать покупки валюты Центробанком для пополнения международных резервов: большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg в начале мая, считают, что ЦБ начнет пополнять резервы до конца года. Кроме того, если ЦБ продолжит снижать ставку, привлекательность операций кэрри-трейд с рублем (заработок на разнице процентных ставок в России и на Западе. — РБК) уменьшится.

Тем не менее 48% профессиональных участников российского валютного рынка ждут, что обменный курс останется в диапазоне 55–60 руб. за доллар к концу 2017 года, показал другой опрос Bloomberg, опубликованный 3 мая.

В понедельник, 15 мая, рубль продолжил укрепляться: по состоянию на 16:30 мск российская валюта подорожала на 1,43% (торговалась на уровне 56,3 руб. за доллар) — второй наилучший результат дня среди всех валют развивающихся стран (данные терминала Bloomberg). Рост рубля обусловлен подъемом цен на нефть на 3,3% после объявления о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить заморозку уровня нефтедобычи до марта 2018 года.