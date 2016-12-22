ЦБ обозначил сроки принятия решения по объему докапиталиации Бинбанка

Банк России заявил, что предоставленные Бинбанку средства будут возвращены ЦБ, разглашать их объем сейчас регулятор счел нецелесообразным. Окончательное решение о размере докапитализации будет принято после оценки активов

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Окончательный размер средств, необходимых для докапитализации Бинбанка, будет определен по результатам оценки активов, которая будет завершена до конца этого года, говорится в ответе Банка России на запрос РБК.

«План участия предусматривает как докапитализацию Банком России банка, так и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Окончательный размер необходимой банку докапитализации будет определен по результатам оценки активов, которая будет проведена до конца этого года», — говорится в ответе регулятора.

При этом регулятор счет нецелесообразным раскрывать заложенную сейчас в план санации сумму. «Вопрос поиска нового инвестора не является актуальным в ближайшее время. Средства, предоставленные на ликвидность, будут возвращены банком Банку России и не должны рассматриваться в качестве постоянных вложений Банка России. Предусмотренная сейчас в плане участия сумма финансовой помощи не является окончательной, поэтому Банк России не считает целесообразным раскрывать ее значение», — заявили в ЦБ.

В ЦБ также пояснили, что «утверждение плана участия также является основанием для начала процедуры прекращения обязательств по субординированным обязательствам или их конвертации в объеме, необходимом для успешного финансового оздоровления банка». «Вместе с тем, для осуществления такого прекращения обязательств по субординированным обязательствам (их конвертации) необходимо также принятие решений органами управления банка. Эти процедуры планируется завершить в течение 3-4 месяцев после начала деятельности временной администрации по управления банком», — говорится в ответе регулятора.

Уменьшение доли собственников в уставном капитале произойдет после того, как размер уставного капитала будет доведен до 1 рубля с учетом реального размера собственных средств, а также после приобретения Банком России не менее, чем 75% акций банка, пояснили в ЦБ. «Планируется, что это произойдет в течение полугода с момента начала работы временной администрации», — отметили в Банке России.

РБК ожидает комментарий от банка и акционеров.

О том, что план план участия в мерах по предупреждению банкротства Бинбанка утвержден, пресс-служба регулятора сообщила в пятницу, 13 октября. Сообщалось, что план предусматривает докапитализацию банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что должно повысить его финансовую устойчивость и поспособствовать дальнейшему развитию банка. В середине сентября Банк России утвердил аналогичный план в отношении «ФК Открытие».