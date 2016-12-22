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Президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян покинул свой пост
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Президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян покинул свой пост
Санация «Открытия», 16:55
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Президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян покинул свой пост
Наблюдательный совет «ФК Открытие» освободил от должностей трех членов правления и президента банка. Ранее стало известно, что правление «ФК Открытие» возглавит Михаил Задорнов
Рубен Аганбегян (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» своим решением освободил от должности президента банка Рубена Аганбегяна. В сообщении банка отмечается, что решение об этом было принято 29 августа 2017 года.

На том же заседании наблюдательного совета было принято решение о прекращении полномочий трех членов правления «ФК Открытие» — главы блока «Розничный бизнес» Елены Будник, главы корпоративного блока Геннадия Жужлева и главы инвестиционного блока Констатина Церазова.

В результате число членов правления «ФК Открытие» сократилось с пяти до двух человек — свои места сохранили Владимир Рыкунов и глава правления Евгений Данкевич.

Набиуллина оценила влияние проблем «ФК Открытие» на финансовый сектор
Финансы

13 сентября стало известно, что в руководство может войти бывший министр финансов России, а ныне член правления ВТБ и председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов.

В четверг в ходе Международного банковского форума глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила предстоящий переход, пояснив, что Задорнов должен занять пост главы правления «ФК Открытие» после завершения работы в банке временной администрации.

«Я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание. Эту позицию [председателя правления] в банке [«Открытие»] согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов», — заявила она.

Минфин заявил о возможном списании выделенных «ФК Открытие» 65 млрд руб.
Финансы

О санации банка «Открытие» и введении в кредитную организацию временной администрации стало известно 29 августа. В качестве основных причин этого первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин называл попытку кредитной организации приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».​

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «ФК Открытие» , Аганбегян
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