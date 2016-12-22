Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,07 57,51 EUR Нал. 69,16 68,46 USD Бирж. 57,65 -0,31 EUR Бирж. 68,60 -0,30 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2037,33 -0,82% РТС 1113,18 -0,46% Brent 55,08 +0,00% DJIA 22158,18 +0,18% Nasdaq 6460,19 +0,09% FTSE 7374,61 -0,07%
Набиуллина заявила о планах оспорить в суде бонусы руководству «Открытия»
Лента новостей
Тест: какой вы руководитель 11:32, РБК и Билайн СК сообщил обстоятельства гибели тюменского школьника при провале грунта 11:29, Общество В ДТП со скорой помощью в Москве пострадали два человека 11:20, Общество На территории России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2017» 11:15, Политика Леонид Слуцкий объяснил пятое поражение «Халла» в сезоне 11:03, Спорт ЦБ предложил рейтинги как единственный критерий надежности банка 10:53, Финансы Максакова опровергла раскрытие Украиной имен заказчиков убийства мужа 10:49, Общество WSJ сообщила об отказе Венесуэлы от расчетов в долларах за нефть 10:44, Экономика Путин назвал Игоря Кириллова создателем отечественной школы дикторов 10:42, Политика Центр Алексея Кудрина заявил о возникновении в России условий для реформ 10:36, Политика СК обвинил замглавы ФСИН в растрате более 160 млн руб. 10:30, Общество Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 10:17, Общество Набиуллина оценила влияние проблем «ФК Открытие» на финансовый сектор 10:15, Финансы Набиуллина заявила о планах оспорить в суде бонусы руководству «Открытия» 10:12, Финансы Набиуллина подтвердила переход Задорнова в «ФК Открытие» 10:04, Финансы Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 09:51, РБК и Билайн В Таджикистане начальник аэропорта погиб из-за президентского вертолета 09:48, Общество Подмосковного полицейского заподозрили в получении взятки в 17,5 млн руб. 09:45, Общество Volkswagen отзовет в Китае более 4,6 млн машин из-за подушек безопасности 09:37, Бизнес СК начал проверку в Омске после гибели семьи из трех человек при пожаре 09:21, Общество Бывший акционер «Акадо» инвестировал в блокчейн 09:19, Технологии и медиа В России начали создавать первые рейтинговые агентства под ICO 09:18, Технологии и медиа Точные приоритеты и неидеальные институты: как можно реформировать Россию 09:15, Мнение Счетная палата обвинила ФСИН в срыве строек на 30,8 млрд руб. 09:10, Общество Парк «Зарядье» поменял режим работы из-за вандалов 09:09, Общество Apple снизила цены на iPhone в России 09:06, Технологии и медиа СМИ сообщили о вылете блогера Лапшина из Азербайджана в Израиль 08:56, Политика ВЦИОМ обнаружил у россиян отсутствие понимания исторических процессов 08:49, Общество
Набиуллина заявила о планах оспорить в суде бонусы руководству «Открытия»
Финансы, 10:12
0
Набиуллина заявила о планах оспорить в суде бонусы руководству «Открытия»
Банк России готов оспорить выплату бонусов в суде, так как это может быть интерпретировано как вывод активов. Работу менеджеров санируемого банка «вряд ли» можно назвать достойной бонусов, сказала Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ готов оспорить выплату бонусов менеджерам банка «Открытия» за первое полугодие 2017 года, передает корреспондент РБК. По словам Набиуллиной, выплата повышенных бонусов «может интерпретироваться как вывод активов» за полтора месяца до санации банка.

«Мы полагаем, что имеет смысл рассмотреть вопрос о материальных стимулах по снижению уровня принятия на себя рисков менеджерами банков, а именно чтобы регулятор мог откладывать выплату бонусов и дивидендов в тех банках, которые испытывают проблемы, до исправления таких проблем», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что если в результате работы менеджеров банк уходит с рынка или санируется, то «вряд ли работу менеджмента этого банка можно назвать эффективной и достойной бонусов». В регуляторе придерживаются позиции, что ограничения по выплате бонусов и дивидендов в проблемных банках оправданы, подчеркнула Набиуллина.

В первом полугодии вознаграждение членам наблюдательного совета «ФК Открытие», согласно данным отчета банка за второй квартал, составило 5,48 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,4%. При этом вознаграждение членам правления банка снизилось: заработная плата — на 30%, до 119,35 млн руб., премии — на 33%, до 357,72 млн руб., компенсация расходов — на 79%, до 99,4 млн руб. Снижение выплат правлению в банке объяснили сокращением его численного состава в результате присоединения Ханты-Мансийского банка «Открытие» в 2016 году.

Увеличение выплат набсовету в банке, в ответ на запрос РБК в августе, связывали с ростом нагрузки. «Размер вознаграждения членам наблюдательного совета был увеличен в связи с возросшей нагрузкой на членов наблюдательного совета, в том числе с их работой в комитетах, — объясняли увеличение выплат членам набсовета «ФК Открытие». — Это также обусловлено интеграционными процессами внутри банковского бизнеса группы «Открытие».

В Центробанке заявили о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости «ФК Открытие» и введении в банк временной администрации регулятора 29 августа. Санация системно-значимого банка стала крупнейшей в новейшей истории банковского сектора страны и первой по новому механизму с прямым участием Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)

В сообщении регулятора было отмечено, что «банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки». При этом ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности. Управление банком на время реализации обоих этапов финансового оздоровления полностью переходит к ЦБ, сообщал регулятор.

В числе основных причин санации «ФК Открытие» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин называл попытку банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Банка России Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст». Оздоровление «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть—восемь месяцев, сообщал Дмитрий Тулин.

Авторы: Юлия Титова, Марина Божко, Елена Пашутинская.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Эльвира Набиуллина , банк «Открытие»
Главное
Набиуллина подтвердила переход Задорнова в «ФК Открытие» Финансы
Материалы по теме
Набиуллина оценила влияние проблем «ФК Открытие» на финансовый сектор Финансы
Набиуллина подтвердила переход Задорнова в «ФК Открытие» Финансы
Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку