Набиуллина заявила о планах оспорить в суде бонусы руководству «Открытия»

Банк России готов оспорить выплату бонусов в суде, так как это может быть интерпретировано как вывод активов. Работу менеджеров санируемого банка «вряд ли» можно назвать достойной бонусов, сказала Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ готов оспорить выплату бонусов менеджерам банка «Открытия» за первое полугодие 2017 года, передает корреспондент РБК. По словам Набиуллиной, выплата повышенных бонусов «может интерпретироваться как вывод активов» за полтора месяца до санации банка.

«Мы полагаем, что имеет смысл рассмотреть вопрос о материальных стимулах по снижению уровня принятия на себя рисков менеджерами банков, а именно чтобы регулятор мог откладывать выплату бонусов и дивидендов в тех банках, которые испытывают проблемы, до исправления таких проблем», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что если в результате работы менеджеров банк уходит с рынка или санируется, то «вряд ли работу менеджмента этого банка можно назвать эффективной и достойной бонусов». В регуляторе придерживаются позиции, что ограничения по выплате бонусов и дивидендов в проблемных банках оправданы, подчеркнула Набиуллина.

В первом полугодии вознаграждение членам наблюдательного совета «ФК Открытие», согласно данным отчета банка за второй квартал, составило 5,48 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,4%. При этом вознаграждение членам правления банка снизилось: заработная плата — на 30%, до 119,35 млн руб., премии — на 33%, до 357,72 млн руб., компенсация расходов — на 79%, до 99,4 млн руб. Снижение выплат правлению в банке объяснили сокращением его численного состава в результате присоединения Ханты-Мансийского банка «Открытие» в 2016 году.

Увеличение выплат набсовету в банке, в ответ на запрос РБК в августе, связывали с ростом нагрузки. «Размер вознаграждения членам наблюдательного совета был увеличен в связи с возросшей нагрузкой на членов наблюдательного совета, в том числе с их работой в комитетах, — объясняли увеличение выплат членам набсовета «ФК Открытие». — Это также обусловлено интеграционными процессами внутри банковского бизнеса группы «Открытие».

В Центробанке заявили о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости «ФК Открытие» и введении в банк временной администрации регулятора 29 августа. Санация системно-значимого банка стала крупнейшей в новейшей истории банковского сектора страны и первой по новому механизму с прямым участием Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)

В сообщении регулятора было отмечено, что «банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки». При этом ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности. Управление банком на время реализации обоих этапов финансового оздоровления полностью переходит к ЦБ, сообщал регулятор.

В числе основных причин санации «ФК Открытие» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин называл попытку банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Банка России Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст». Оздоровление «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть—восемь месяцев, сообщал Дмитрий Тулин.