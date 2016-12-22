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ЦБ резко ограничит круг покупателей сложных финансовых продуктов
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ЦБ резко ограничит круг покупателей сложных финансовых продуктов
Финансы, 21:23
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ЦБ резко ограничит круг покупателей сложных финансовых продуктов
ЦБ планирует ввести серьезный финансовый ценз для покупателей сложных продуктов из числа физлиц. По оценкам рынка, доступ к таким инструментам в результате затеянной регулятором реформы может потерять около половины граждан, которые сейчас инвестируют в такие активы
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Банк России планирует ограничить физлиц в покупке сложных продуктов, в том числе структурных депозитов в банках. По мнению регулятора, эти инвестиционные продукты должны продаваться лишь физлицам, обладающим статусом квалифицированных инвесторов. При этом требования для получения такого статуса планируется ужесточить. В частности, условием для признания квалифицированным инвестором ЦБ предлагает сделать наличие у гражданина активов в размере от 10 млн руб.​ Все это следует из ответа регулятора на соответствующий запрос банков, опубликованного на днях на сайте ассоциации региональных банков «Россия».

Причина ужесточений — структурный депозит не является финансовым инструментом, предназначенным для физических лиц, в том числе ввиду невозможности адекватной оценки ими рисков, связанных с такой инвестицией, подчеркнуто в ответе регулятора банкирам. «Производные финансовые инструменты могут быть доступны по умолчанию только для квалифицированных инвесторов», — указал регулятор.

От более детальных комментариев в ЦБ отказались, сообщив, что подходы в регулировании структурных продуктов пока еще только разрабатываются. Там отметили, что готовящиеся поправки касаются только сегмента организованного финансового рынка. В дальнейшем эти подходы планируется распространить и на другие сегменты.

Что такое структурные финансовые продукты

Структурный продукт — это сложный финансовый инструмент, в состав которого могут входить различные компоненты. Часть такого продукта состоит из инструментов с фиксированной доходностью (депозиты, векселя, облигации), часть — из рискового актива, доход по которому не гарантирован. В структурный депозит в качестве рискового актива могут быть включены акции, индексы акций, производные финансовые инструменты, свопы и проч.

В последнее время на фоне снижающейся доходности банковских вкладов участники финансового рынка, в том числе банки, активно расширяют свои продуктовые предложения за счет структурных продуктов, рассчитывая привлечь клиентов, которых более не устраивает низкая доходность по банковским вкладам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по объему вкладов граждан по итогам мая по рублевым депозитам в российских банках обновила минимум и составила 7,58% годовых. Структурные продукты, продаваемые через банки топ-10 физлицам, могут обеспечить доходность до 15%, показал опрос РБК. При этом порог входа в этот инструмент сейчас составляет, как правило, от 1 млн руб. Впрочем, у отдельных игроков есть и более мягкие требования. Так, клиенты Альфа-банка могут приобрести биржевые структурные облигации с купоном 5% и рисковой частью, привязанной к индексу мировых фондов (NXSRUFA), на сумму от 1 тыс. руб., а через БКС — войти в сложный структурный продукт с минимальной суммой 100–300 тыс. руб.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как регулируется вопрос сейчас

В текущем законодательстве понятие «структурный депозит», или «структурный продукт», отсутствует. В результате, хотя согласно п. 4 ст. 30.2 закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, банки и профучастники рынка ценных бумаг могут предлагать структурные продукты кому пожелают.

Согласно действующему законодательству условием признания инвестора квалифицированным является наличие у него производных финансовых инструментов на сумму не менее 6 млн руб. Новый предложенный ЦБ порог в 10 млн руб. касается не уже сделанных инвестиций, а активов, имеющихся в наличии у физлица. Впрочем, президент фондовой ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов считает, что идеологически ограничение будет таким же, как сейчас, но на большую сумму.

В результате сейчас структурные продукты предлагаются банками и брокерами как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Неквалифицированные инвесторы в основном покупают бумаги, торгующиеся на российской бирже (биржевые структурные облигации), открывают структурные депозиты с привязкой к какому-либо активу, скомбинированные с инвестиционным страхованием жизни, говорит заместитель директора департамента развития продуктов и сервиса УК «Альфа-Капитал» Данила Панин.

«При этом нередко покупатели структурных продуктов смотрят только на цифру доходности и не понимают, что за большой доходностью всегда стоит большой риск», — отмечает директор департамента активных операций ИК «Велес Капитал» Евгений Шиленков. По его мнению, ЦБ, намереваясь ограничить число покупателей структурных продуктов, желает обезопасить граждан от инвестиционных идей, которые те не понимают.

Чрезмерная защита​?

Участники рынка, опрошенные РБК, считают предлагаемые ЦБ ограничения излишне жесткими. По оценкам «Финам Менеджмент», больше половины потребителей таких продуктов в будущем могут не соответствовать статусу квалифицированного инвестора.

Глава НАУФОР Алексей Тимофеев отмечает, что отдельные структурные продукты могут иметь инвестиционные качества и высокую степень защиты капитала, поэтому должны быть доступны и мелким инвесторам. «Другое дело, что нужно уметь отличать такие продукты от других — с высоким уровнем риска», — добавляет он. С ним согласен и Роман Горюнов: «Существуют низкорискованные продукты, например депозиты с привязкой к индексу облигаций, для которых требование для квалифицированных инвесторов с отсечкой в 10 млн руб. было бы жестким».

Авторы: Анастасия Баева, Марина Божко
Теги: депозит , Центральный банк , структурные продукты
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