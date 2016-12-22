СМИ узнали о запуске российской «фабрики» инвестиций в 2018 году

Фабрика проектного финансирования, которую на базе ВЭБа разрабатывают в правительстве, будет запущена уже в 2018 году, ее цель — перезапустить инвестиционный процесс в стране, — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.
По их словам, окончательное одобрение проекта было получено на совещании, которое состоялось у первого вице-премьера Игоря Шувалова в понедельник, 11 сентября.
В проектном комитете фабрики не будет чиновников, в него войдут сотрудники ВЭБа, других банков и РФПИ. Комитет будет одобрять инвестиции по четырем направлениям: экспорт, промышленность высоких переделов, инновации, инфраструктура.
Ценные бумаги под каждый проект будут выпускаться несколькими траншами, но выкупать их будет не только ВЭБ, но и инвесторы с рынка.