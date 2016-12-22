Доходы среднего класса в США в 2016 побили исторический рекорд

Средний показатель дохода американских семей впервые в этом веке преодолел рекорд, поставленный в 1999 году. В 2016 году средний доход семьи превысил отметку $59 тыс.

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Средний доход американских домохозяйств в 2016 году составил $59039, что стало новым историческим рекордом. Об этом со ссылкой на доклад Бюро переписей США пишет The Washington Post.

Предыдущий рекорд был установлен еще в прошлом веке: в 1999 году средний доход домохозяйств был зафиксирован на уровне $58665.

Рост этого показателя за год составил 3,2%, в 2015 году средний доход домохозяйств равнялся $57230.

Анализ этнических групп показал, что наибольший доход с большим отрывом получили американцы азиатского происхождения. В 2016 году средний доход семьи у них составил более $81 тыс. Они же показали самый впечатляющий рост доходов — почти на $16 тыс. от уровня 1996 года. Доход семей чернокожих американцев не преодолел уровень, который был достигнут в прошлом веке. В 1996 году они получили в среднем $35,8 тыс., в 1999 году — $41,4 тыс, в 2016 году — $39,5 тыс.

Семьи белых американцев по уровню дохода оказались на втором месте: их доход за 2016 год в среднем составил $65 тыс. (в 1996 году — $59,1 тыс.). Домохозяйства латиноамериканцев получили в среднем в прошлом году $47,6 тыс., при том, что в 1996 году их средний доход составил почти $38 тыс.