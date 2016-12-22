Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,65 EUR Нал. 69,42 68,70 USD Бирж. 57,88 +0,17 EUR Бирж. 68,82 -0,19 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2054,19 -0,22% РТС 1118,38 -0,52% Brent 54,96 +1,25% DJIA 22133,15 +0,06% Nasdaq 6450,38 -0,06% FTSE 7379,70 -0,28%
Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие»
Лента новостей
Мединский попросил Колокольцева обеспечить безопасность показа «Матильды» 20:12, Общество В посольстве России не приняли извинения от журнала за оскорбление Путина 20:08, Политика Власти ликвидировали незаконную парковку у консульства США в Петербурге 20:01, Политика Поклонская потребовала отозвать прокатное удостоверение у «Матильды» 19:55, Общество В ФСБ возбудили уголовное дело после массовых звонков о минировании 19:43, Общество Банковская ассоциация «Россия» утвердила нового президента 19:32, Финансы Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие» 19:28, Финансы Вокзалы Москвы заработали в штатном режиме после проверки на минирование 19:25, Общество Борис Минц купит последний актив Stockmann Group в России 19:24, Бизнес Мэрия Москвы опровергла данные об идее спрятать доску в память о Немцове 19:20, Политика Эвакуируй это: Москва после массовых звонков об угрозах взрывов 19:05, Фотогалерея  Поклонская заявила о нежелании смотреть фильм «Матильда» в Госдуме 19:05, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 19:00, РБК и Билайн Цена на нефть марки Brent впервые за пять месяцев превысила $55 18:52, Экономика Депутаты отказались править закон о лжи в соцсетях 18:47, Политика В Москве завели дело из-за гибели подростка от удара током 18:45, Общество От 30 и младше: самые молодые высокопоставленные чиновники 18:40, Фотогалерея  Госдума отказалась «немедленно» смотреть «Матильду» 18:34, Общество Кадыров анонсировал возвращение двух российских детей из Ирака 18:31, Общество ФСО сообщила об эвакуации ГУМа в Москве 18:20, Общество Шторм на рынке: стоит ли инвестировать в страховщиков после удара «Ирмы» 18:10, Деньги В Москве после звонков о минировании эвакуировали около 30 тыс. человек 18:02, Общество Экс-губернатор Белых на суде вспомнил Юрия Деточкина 18:02, Общество В Мьянме опустели более 170 деревень народности рохинджа 17:41, Общество Партнер Nord Stream 2 допустил изменения в проекте из-за санкций США 17:36, Экономика Володин связал будущее России «только с именем Путина» 17:35, Политика «Победу» оштрафовали за продажу билетов на заполненный рейс 17:32, Бизнес «Уралхим» попросил запретить ввоз удобрений с Украины 17:29, Бизнес
Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие»
Санация «Открытия», 19:28
0
Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие»
Бывший министр финансов Михаил Задорнов переходит в банк «ФК Открытие», рассказали источники РБК. О кадровых перестановках официально будет объявлено 14 сентября
Михаил Задорнов (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Бывший министр финансов, член правления ВТБ и председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов переходит в руководство санируемого банка «ФК Открытие», официальное объявление о кадровых перестановках запланировано на четверг, 14 сентября, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.

​«В ближайшее время будет объявлено о новых назначениях в руководстве банка, речь идет о менеджерах, которые войдут в состав правления после завершения работы временной администрации», — рассказал источник РБК, близкий к банку. «Могут быть объявления о кадровых решениях, новом составе правления», — сообщил другой собеседник РБК, знакомый с ситуацией в банке.

В числе ключевых руководителей, о назначении которых будет объявлено, источники РБК называют директора департамента финансового оздоровления ЦБ Анну Орленко и члена правления ВТБ Михаила Задорнова. «Оба менеджера очень сильные кандидаты, — говорит источник РБК, близкий к банку. — У них будут разные должности, говорить о конкретных полномочиях и задачах каждого из них преждевременно до принятия решения ЦБ».​ Орленко сейчас является заместителем руководителя временной администрации банка «ФК Открытие». «Она может войти в новое руководство банка и уже сейчас фактически руководит временной администрации», — говорит источник РБК.

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Представитель Задорнова от комментариев отказался. Вместе с тем на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин, комментируя планы Михаила Задорнова сказал: «Это же независимый человек, хочет так, хочет этак. Он сегодня может сказать нет, а завтра передумать», — добавил он.

О введении временной администрации и начале реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Октрытие» Банк России объявил 29 августа. Санация банка из топ-10 российских банков стала крупнейшей в новейшей истории банковского сектора страны и первой по механизму прямого участия ЦБ в капитале банка через Фонд капитализации банковского сектора (ФКБС). В числе основных причин, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин называл попытку банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Банка России Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст»

Оздоровление «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть-восемь месяцев, сообщал тогда первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Управление банком на время реализации обоих этапов финансового оздоровления банка полностью переходит к Банку России, сообщали в ЦБ.

С началом реализации первого этапа полномочия правления приостановлены, наблюдательный совет и собрание акционеров функционируют в особом режиме, то есть их решения вступают в силу после согласования с временной администрацией. На втором этапе (3-5 месяцев), по его словам, акционеры будут лишены даже ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной администрации. Потом эти права им вернут, но, учитывая, что 75% акций у ЦБ, контроля у них все равно не будет. Новые органы управления банком будут сформированы в конце второго этапа.

При объявлении о санации банка в ЦБ подчеркивали, что «реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка». В «ФК Открытие» заявляли, что «действующие собственники и менеджмент открыто и конструктивно сотрудничают с Банком России и будут также сотрудничать с временной администрацией».

«Полномочия членов правления банка были приостановлены в связи с назначением временной администрации, наблюдательный совет банка работает в прежнем составе. Председатель правления Евгений Данкевич находится в отпуске, связанным с личными причинами, — сообщили РБК в пресс-службе «ФК Открытие» в ответ на запрос о том, продолжают ли работу в банке члены правления и набсовета.

В конце августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к банку и группе ВТБ писала, что ЦБ предложил нынешнему главе ВТБ 24 и бывшему министру финансов Михаилу Задорнову возглавить «ФК Открытие». Издание отмечало, что регулятор рассматривает Задорнова как антикризисного менеджера.

Авторы: Марина Божко, Елена Пашутинская.
Теги: ЦБ , ВТБ , банки , Михаил Задорнов , «ФК Открытие»
Главное
В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала Общество
Материалы по теме
Минфин заявил о возможном списании выделенных «ФК Открытие» 65 млрд руб. Финансы
Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес Финансы
Глава ВТБ оценил убыток группы от вложений в «Открытие» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку