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Олег Тиньков назвал лучший способ инвестировать 5 млн руб.
Финансы, 16:09
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Олег Тиньков назвал лучший способ инвестировать 5 млн руб.
Миллиардер Олег Тиньков рассказал, куда россиянам лучше вкладывать деньги, чтобы получить прибыль. По его словам, лучший вариант инвестиций 5 млн руб. — в зарубежную недвижимость, которая дорожает
Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков (№ 79 в списке Forbes, состояние — $1,2 млрд) посоветовал вкладывать деньги в недвижимость за рубежом, об этом бизнесмен рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

«Если у тебя есть 5 млн руб. свободных денег и у тебя есть квартира в Москве, купи недвижимость за рубежом — в Испании, например», — посоветовал бизнесмен. По его словам, он не считает целесообразным вкладывать деньги в недвижимость в Москве, подчеркнув, что у него такой недвижимости в столице нет, а дом, в котором он живет, арендован — за $7 тыс. в месяц.

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Бизнес


«Я считаю, в Москве нужно арендовать недвижимость. Потому что нужно инвестировать в то, что дорожает, покупать нужно то, что дорожает, а в Москве ни хрена уже не дорожает. Покупать нужно на Западе», — заявил Тиньков. Он привел в пример виллу в Испании, которую он купил в 2004 году за $3 млн. «Сейчас она стоит $10 млн», — заключил бизнесмен.

Несмотря на это, общую ситуацию в России бизнесмен не склонен оценивать негативно, говорит он. «Я не разделяю вечный пессимизм вокруг, что все так плохо. Да, ничего хорошего нет, но и особой деградации я не вижу, о которой говорят мои друзья-предприниматели. Мне кажется, стало больше ресторанов, магазинов, кинотеатров, хороших дорог, Москва чистая становится», — рассказал Тиньков. «Во всем я все-таки вижу позитивный тренд, особенно когда уезжаю из этой страны по климатическим причинам и к детям за границу», — заключил бизнесмен.

В интервью он также рассказал, что никогда не заключал сделок с действующей властью. «Политика — это одна вселенная, а бизнес — другая. Я никак с ними (чиновниками. — РБК) не пересекаюсь — реально не вижу их. Мне ни разу в жизни не звонили ни из каких кабинетов и ничего не просили, как ни странно», — заявил бизнесмен.

За прошедший год Олег Тиньков увеличил свое состояние в 2,4 раза и поднялся на 90 позиций в российском рейтинге Forbes. В прошлогоднем рейтинге бизнесмен занимал 169-е место с состоянием в $500 млн. ​По результатам отчетности по МСФО года чистая прибыль финансовой группы TCS Group Holding PLC, в которую входят Тинькофф Банк и страховая компания «Тинькофф Страхование», в 2016 году увеличилась в 5,9 раза и составила 11 млрд руб.

Тинькофф Банк был основан Олегом Тиньковым в 2006 году. По состоянию на 1 сентября 2016 года банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей 9,7%. По данным портала Banki.ru, Тинькофф Банк занимает 42-е место в банковской системе России с активами более 203 млрд руб.

Автор: Ася Сотникова
Теги: Олег Тиньков , Тинькофф Банк , Инвестиции
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