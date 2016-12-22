Олег Тиньков назвал лучший способ инвестировать 5 млн руб.

Миллиардер Олег Тиньков рассказал, куда россиянам лучше вкладывать деньги, чтобы получить прибыль. По его словам, лучший вариант инвестиций 5 млн руб. — в зарубежную недвижимость, которая дорожает

Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков (№ 79 в списке Forbes, состояние — $1,2 млрд) посоветовал вкладывать деньги в недвижимость за рубежом, об этом бизнесмен рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.



«Если у тебя есть 5 млн руб. свободных денег и у тебя есть квартира в Москве, купи недвижимость за рубежом — в Испании, например», — посоветовал бизнесмен. По его словам, он не считает целесообразным вкладывать деньги в недвижимость в Москве, подчеркнув, что у него такой недвижимости в столице нет, а дом, в котором он живет, арендован — за $7 тыс. в месяц.



