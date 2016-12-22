В России запретят снимать наличные по анонимным банковским картам

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что снятие наличных по неименным банковским картам будет запрещено. На этой неделе в правительстве одобрили законопроект о запрете снимать наличные с анонимных электронных кошельков

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Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. В частности, он назвал практику снятия наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков «не соответствующей цивилизованным подходам», передает ТАСС.

«Движение денег должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», — сказал премьер.

Изменения будут внесены в закон о национальной платежной системе.

По словам Медведева, с помощью анонимных переводов «отмываются капиталы, взятки таким образом дают», а «проследить конечного получателя невозможно практически».

9 октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому снимать наличные с помощью анонимных электронных средств платежа будет запрещено. Этот законопроект предусматривает, что остатки средств физлица на анонимной карте, чтобы оно сняло деньги, могут быть переведены на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на именной счет этого физлица.

В примечаниях к законопроекту отмечается, что анонимные электронные средства платежа широко используются для обналичивания полученных преступных путем денег.

Сейчас разрешено снимать до 5 тыс. руб. в день (до 40 тыс. руб в месяц) с анонимных карт, которые не требуют идентификации клиента. Снять деньги через упрощенную идентификацию личности можно и с лицевых счетов телефонных абонентов в банкоматах.