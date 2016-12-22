Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,03 57,55 EUR Нал. 68,77 68,21 USD Бирж. 57,78 -0,06 EUR Бирж. 68,42 -0,15 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5200,00 +378,00 ММВБ 2096,49 -0,22% РТС 1143,28 -0,00% Brent 56,37 -0,53% DJIA 22872,89 +0,18% Nasdaq 6603,55 +0,25% FTSE 7563,29 +0,39%
В России запретят снимать наличные по анонимным банковским картам
Лента новостей
СБУ вызвала пятерых россиян на допрос по делу о гибели MH17 в Донбассе 15:29, Политика Немецкие бизнесмены подарили Путину футболку немецкой сборной 15:28, Общество ТМК увеличит производство труб в США благодаря сделке ОПЕК 15:24, Бизнес Нарышкин назвал Мединского «талантливым публицистом» 15:22, Общество Союз ММА России потребовал законодательно запретить детские бои 15:21, Спорт В «Роснефти» назвали обоснованным показ видео встречи Улюкаева и Сечина 15:14, Общество Адвокат заявил об исчезновении ста томов из дела Браудера 15:07, Бизнес Шлосберг обвинил Андрея Турчака в «рассыпании бюджета» Псковской области 14:56, Политика СМИ узнали о планах CEFC занять $5 млрд у ВТБ на покупку доли «Роснефти» 14:52, Бизнес В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель 14:46, Общество Суд арестовал организатора поездки попавшего в ДТП автобуса с мигрантами 14:32, Общество В России запретят снимать наличные по анонимным банковским картам 14:30, Финансы Борис Минц приведет в Россию американскую сеть коворкингов 14:29, Бизнес Противники «Матильды» попросили Путина не допустить выхода картины 14:13, Общество И.о. секретаря генсовета «Единой России» стал Турчак 14:08, Политика Пуск «Прогресса» к МКС перенесли 14:07, Технологии и медиа Защита Улюкаева рассказала о его ожиданиях от «сумки Сечина» под елкой 14:04, Общество «Девушка Бонда» Леа Сейду заявила о домогательствах Харви Вайнштейна 14:01, Общество Lufthansa договорилась о покупке активов разорившейся Air Berlin 14:01, Бизнес Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет 13:53, Бизнес Мост, музей и космодром: что изображено на новых рублевых купюрах 13:53, Недвижимость  В Крыму предложили Порошенко провести референдум в Закарпатье 13:47, Политика Песков назвал абсурдными обвинения в адрес «Лаборатории Касперского» 13:30, Политика Легионер «Спартака» отказался продлить контракт с клубом 13:26, Спорт Путин сменил губернатора Псковской области 13:11, Политика Высоцкая и Шакуров будут вести программу «Жди меня» на НТВ 13:04, Общество
В России запретят снимать наличные по анонимным банковским картам
Финансы, 14:30
0
В России запретят снимать наличные по анонимным банковским картам
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что снятие наличных по неименным банковским картам будет запрещено. На этой неделе в правительстве одобрили законопроект о запрете снимать наличные с анонимных электронных кошельков
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. В частности, он назвал практику снятия наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков «не соответствующей цивилизованным подходам», передает ТАСС.

«Движение денег должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», — сказал премьер.

Изменения будут внесены в закон о национальной платежной системе.

По словам Медведева, с помощью анонимных переводов «отмываются капиталы, взятки таким образом дают», а «проследить конечного получателя невозможно практически».

9 октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому снимать наличные с помощью анонимных электронных средств платежа будет запрещено. Этот законопроект предусматривает, что остатки средств физлица на анонимной карте, чтобы оно сняло деньги, могут быть переведены на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на именной счет этого физлица.

В примечаниях к законопроекту отмечается, что анонимные электронные средства платежа широко используются для обналичивания полученных преступных путем денег.

Сейчас разрешено снимать до 5 тыс. руб. в день (до 40 тыс. руб в месяц) с анонимных карт, которые не требуют идентификации клиента. Снять деньги через упрощенную идентификацию личности можно и с лицевых счетов телефонных абонентов в банкоматах.

Теги: Дмитрий Медведев , наличные
Главное
Путин сменил губернатора Псковской области Политика
Материалы по теме
Росфинмониторинг согласовал новый подход к борьбе с отмыванием через суды Финансы
СМИ узнали об отмывании через немецкие банки денег из России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку