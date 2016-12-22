ЦБ уличил трейдера в манипулировании акциями крупнейших компаний России

ЦБ уличил экс-трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского в манипулировании акциями крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Газпром» и Сбербанк. За пять лет трейдер заработал на этом 77 млн руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Экс-трейдер банка «Ак Барс» Артем Люлинский заработал 77 млн руб. на манипулировании рынком по схеме, аналогичной той, которую использовал трейдер Deutsche Bank Юрий Хилов, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК. В этом году сотрудник был уволен, а материалы по этому кейсы передаются сейчас в правоохранительные органы, уточнил Лях.

Сумма в 77 млн руб, заработанная Люлинским, не эквивалентна убытку банка, уточнил Лях. Сейчас «Ак Барс» подсчитывает объём ущерба, но, как правило, убыток работодателя в таких случаях в 2-3 раза больше суммы, заработанной трейдером, уточнил представитель ЦБ. По его словам, такие кейсы наносят «непоправимый ущерб» кредитным организациям с точки зрения репутации.

Операции, которые привели к манипулированию стоимости бумаг, трейдер проводил с 2011 по 2016 год, установил ЦБ. Всего регулятором было установлено 494 случая манипулирования с бумагами 31 эмитента, среди которых были бумаги «Газпрома», НЛМК, НОВАТЭКа, «ИнтерРАО», ВТБ, «Роснефти», «РусГидро», «Сургутнефтегаза», МТС, Сбербанка и других эмитентов, говорится в презентации ЦБ.

«Схема была следующей: трейдер был уполномоченным ИК «Ак Барс Финанс» и параллельно имел свой личный счёт как физическое лицо у брокера. Люлинский покупал на свой личный счёт ценные бумаги по рыночным ценам, после чего он выставлял как физическое лицо заявку на продажу по цене, которая на 2,5-4% превышала цену покупки. Далее сотрудник совершал покупку этих бумаг через стакан со стороны работодателя, получая таким образом прибыль», — пояснил Лях. Деньги трейдер выводил через четыре банка — суммы для вывода составляли около 300 тыс рублей, описал конечную цепочку схемы Лях.

Такие сделки трейдер совершал обычно в течение нескольких минут, уточнил Лях. «Объём в каждом случаи были разными. Сотрудник совершал сделки как с небольшими объёмами от 10 млн руб до нескольких десяткой млн руб.», — добавил Лях.

Львиная доля сделок была с положительным для трейлера результатом — всего 17 случаев манипулирования рынком он получал либо нулевой, либо отрицательный результат, сказал Лях.

Факт манипулирования рынком первым заметил ЦБ, сказал Лях. «Для «Ак Барса» данный трейдер не был ключевым, и, возможно, из-за этого его операции в банке не замечали. Во всяком случае такие случаи может устанавливать только ЦБ, потому что он видит всех контрагентов», — говорит Лях. Единственное, что могут сделать участники рынка — это усилить проверку операций на соответствие законодательству, добавил он.

Но само раскрытие сделок ЦБ даёт позитивный эффект на рынок. «После того, как в прошлом году мы раскрыли манипулирование сотрудника Дойче банка, ряд подозрительных операций ушел с рынка», — рассказывает Лях.

Как пояснил Лях, ЦБ может привлечь трейдера к административной ответственности только за последний год с момент выявления манипулированием рынком. Также Лях указал на то, что российский закон приравнивает к манипулированию рынком существенное отклонение цены бумаги, однако этот случай показывает, что трейдер зарабатывал не за счёт существенного отклонения, а за счёт незначительного, благодаря эффекту масштаба. По его словам, возможно стоит убрать норму закона, которая помаргивает к манипулированию только существенные отклонения цены.

В конце 2016 года ЦБ сообщал о том, что регулятором была выявлена схема манипулирования начальником отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрия Хилова. Манипулирование проходило в 2013-2015 годах, за этот период Хилов и его родственники заработали на манипулировании акциями 255 млн руб.