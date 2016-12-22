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ЦБ возьмется за интернет-магазины ценных бумаг
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ЦБ возьмется за интернет-магазины ценных бумаг
Финансы, 14:21
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ЦБ возьмется за интернет-магазины ценных бумаг
ЦБ планирует расширить понятие дилерской деятельности, включив в нее интернет-магазины ценных бумаг и другие площадки для торговли производными инструментами. Их в России смогут продавать только лицензированные участники
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк России предлагает допустить к продаже производных инструментов на территории России только лицензированных участников, говорится в опубликованном в понедельник, 11 сентября, докладе Банка России «Совершенствование регулирования дилерской деятельности».

Как пояснила журналистам заместитель директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ольга Шишлянникова, к производным финансовым инструментам ЦБ относит опционы, форварды, свопы со всеми видами базовых активов, а также планирует включить в их перечень CFD (производные инструменты с контрактами на разницу цен. — РБК) и IRS (процентные свопы. — РБК).

После вступления поправок в закон «О рынке ценных бумаг» в силу иностранные компании не смогут предлагать производные финансовые инструменты российским инвесторам, пояснила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина журналистам.

Детальных оценок о влиянии нововведений у Центробанка пока нет, поскольку в настоящее время такая деятельность не регулируется. «Сейчас, по экспертным оценкам, как минимум 200–250 компаний регулярно предлагают такие продукты российским гражданам. На наш взгляд, часть этих компаний откажется от деятельности после вступления поправок закона в силу, часть зарегистрирует юрлицо, а часть продолжит нарушать», — говорит Шишлянникова.

ЦБ намерен бороться с такими нарушителями: у регулятора с изменением законодательства появится возможность закрывать такие сайты, взаимодействуя с Роскомнадзором, а также обращаться к зарубежным регуляторам с запросами об основании ведения такими компаниями нелицензионной деятельности в России, добавляет Селютина. Аналогичная практика есть на рынке форекс, уточняет она. Также для нарушителей предусмотрен штраф, который может достигать 50 тыс. руб., сообщила Шишлянникова, сославшись на Административный кодекс. «Однако зачастую взыскать этот штраф трудно», — уточнила она, вспомнив прежнюю практику ЦБ на рынке форекс.

Суть поправок

Сейчас к дилерской деятельности относится только купля-продажа ценных бумаг на основе публичных котировок, говорит Селютина. «Это определение было сформулировано более 20 лет назад и уже не полностью отражает реалии наших финансовых рынков. В настоящее время активно развивается направление по предложению финансовых инструментов с использованием информационных технологий, например интернет-магазины акций. Широкое распространение на рынке получили предложения розничным инвесторам внебиржевых инструментов с финансовым рычагом», — поясняет она. По словам Селютиной, ни операции с этими инструментами, ни компании, которые предлагают их широкому кругу инвесторов, сейчас никак не регулируются. «Такая практика может генерировать для граждан вполне осязаемые риски потери денежных средств. И мы считаем, что в связи с развитием таких бизнес-практик назрела необходимость в регулировании этой сферы», — поясняет она.

Для этого регулятор решил расширить определение дилерской деятельности: помимо совершения сделок купли-продажи ценных бумаг к ней предлагается отнести также деятельность по заключению договоров, которые являются инструментами с финансовым рычагом и заключаются на основе публичной оферты или через интернет с использованием специализированных дилерских программ. Заодно ЦБ введет несколько новых критериев отнесения этой деятельности к профессиональной.

Кого затронут поправки

Изменения, по планам Банка России, затронут профучастников на фондовом и срочном рынках. По словам генерального директора компании «Персональный советник» Натальи Смирновой, клиентов, покупающих сложные финансовые инструменты на сайтах без лицензии ЦБ, не так много. «Чаще всего это люди с невысоким уровнем финансовой грамотности, которые не смогли разобраться в условиях того продукта, который они покупают», — говорит Смирнова. По ее мнению, ЦБ, меняя регулирование, стремится минимизировать число жалоб от граждан.

С тем, что такое регулировании будет иметь незначительный эффект на рынок, так как число граждан, которые покупают непонятные финансовые инструменты в интернете крайне мало, согласен и трейдер по облигациям «Атон» Михаил Ващенко. «Видно, ЦБ хочет максимально оградить себя от жалоб клиентов, которые либо не понимают, что покупают, либо столкнулись при покупке таких инструментов с недобросовестными практиками», — полагает Ващенко. Хороший пример таких сделок, правда в корпоративной сфере, — это сделка «Транснефти» и Сбербанка, в которой покупатель заявил о том, что он не понимал всех нюансов финансового инструмента. Сейчас практика мировых регуляторов склоняется в сторону того, что продавец финансового инструмента становится ответственным за незнание людей и компаний, которые приобретают сложные финансовые продукты», — заключил Ващенко.

Автор: Юлия Титова.
Теги: Центробанк , клиенты , жалобы , деривативы
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