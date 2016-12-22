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Сбербанк объяснил изменение статуса дебетовых карт банка на овердрафтный
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Сбербанк объяснил изменение статуса дебетовых карт банка на овердрафтный
Финансы, 12:59
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Сбербанк объяснил изменение статуса дебетовых карт банка на овердрафтный
Дебетовые карты Сбербанка отображаются в мобильном приложении как овердрафтные. Изменение их статуса — «техническая необходимость», то есть нельзя потратить по таким картам больше денег, чем на них есть, заявили в банке
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Сообщение о том, что дебетовые карты Сбербанка не стали овердрафтными, Сбербанк распространил после многочисленных запросов клиентов. «Мы получаем много вопросов про то, что мы изменили условия обслуживания дебетовых карт и все карты стали овердрафтными», — говорится в сообщении Сбербанка в мобильном приложении. Как уточнили в Сбербанке, овердрафт по карте может установить только сам клиент, а не банк.

При этом, отмечено в сообщении, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» дебетовые карты всегда отображались как овердрафтные. «Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами, — уточнил Сбербанк для клиентов, добавив, что банк уже думает, «как это исправить».

Сообщение о том, что условия обслуживания не менялись, есть и на горячей линии Сбербанка. «Статус карты «овердрафт» необходим для корректной работы мобильного приложения и не предполагает кредитных обязательств или задолженности», — успокаивает клиентов автоответчик в разделе банковских карт.

Условиями обслуживания дебетовых карт Сбербанка предусмотрено два типа карт — собственно дебетовые, которые используются «для совершения расходных операций», и дебетовые с овердрафтом. По картам с овердрафтом, согласно условиям, можно совершать «операции в пределах расходного лимита, в том числе за счет кредитных средств (овердрафт), предоставленных банком клиенту при недостаточности или отсутствии на счете карты денежных средств». Согласно тарифам банка по дебетовым картам, овердрафт предусмотрен только по картам типа Visa Infinite, годовое обслуживание которых стоит 30 тыс. руб. в год. Плата за овердрафт по этим картам составляет 20% годовых, при несвоевременном погашении задолженности по овердрафту или использовании средств сверх лимита ставка увеличивается до 40%.

В пресс-службе Сбербанка РБК уточнили, что изменений статуса дебетовых карт не производилось. «Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никакие кредиты по дебетовой карте невозможны, хотя она и может отображаться в «Сбербанке Онлайн» как «овердрафтная». В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами».

На горячей линии Сбербанка корреспонденту РБК сообщили, что дебетовые карты Сбербанка выпускаются как овердрафтные, однако овердрафт по ним не подключен. «Карта может отображаться как овердрафтная, но пользоваться им нельзя», — сообщил оператор кол-центра.

В конце минувшей недели на странице клиентов Сбербанка «ВКонтакте», а также на форуме Banki.ru появились клиентские жалобы об изменении условия обслуживания дебетовых карт в связи с тем, что «все дебетовые карты стали овердрафтными».

Автор: Елена Пашутинская.
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