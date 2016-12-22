Отток капитала из России с начала года увеличился вдвое

За первые девять месяцев 2017 года объем чистого вывоза капитала частным сектором составил $21 млрд

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Отток капитала из России ускорился более чем в два раза, следует из материалов ЦБ. По данным регулятора, за январь—сентябрь 2017 года объем чистого вывоза капитала частным капиталом составил $21 млрд против $10 млрд за первые девять месяцев прошлого года.

«В отличие от ситуации соответствующего периода прошлого года чистый вывоз капитала был сформирован за счет операций банковского сектора, значительно сократившего внешние обязательства. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом сбалансированный характер», — говорится в сообщении Банка России.

В середине сентября 2017 года ЦБ прогнозировал, что по итогам года отток капитала из России составит около $17 млрд, тогда как ранее оценивал его в $19 млрд. В 2016 году чистый вывоз капитала российским частным сектором составил $19,8 млрд, в 2015 году — $58,1 млрд.

По предварительной оценке ЦБ, профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам января—сентября 2017 года составил $26,6 млрд против $15,3 млрд годом ранее.

«Ключевую роль сыграло укрепление торгового баланса под влиянием опережающего увеличения стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом. Увеличение отрицательного вклада других компонентов текущего счета стало результатом главным образом роста импорта услуг», — говорится в сообщении ЦБ.