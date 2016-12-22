Экс-министр экономики задумался о покупке Норвик-банка

Пул инвесторов, в который входит экс-министр экономики России Андрей Нечаев, готов приобрести Норвик-банк (173-е место по активам среди российских банков по версии «Банки.ру») у латвийской группы Norvik Banka Григория Гусельникова. Об этом сообщили «Коммерсанту» источники на финансовом рынке и подтвердил сам Нечаев. По его словам, сумма сделки может составить около одного капитала банка (т.е. 2,4 млрд руб., исходя из отчетности банка на 1 сентября).

При этом сам Гусельников информацию о продаже актива отрицает — по его словам, Нечаев лишь номинирован в совет директоров Норвик-банка. Как отмечает «Коммерсантъ», Гусельников хочет продать Норвик-банк около двух лет.

Григорий Гусельников вместе с Саидом Гуцериевым весной собирались купить украинскую «дочку» Сбербанка, однако в итоге сделка не была согласована украинским регулятором. Гусельников длительное время работал топ-менеджером Бинбанка, в 2008-2010 году был его президентом. В 2007 году он приобрел у Бинбанка кировский Вятка-банк. Впоследствии Гусельников стал основным акционером латвийского Norvik Banka, а в 2014 году Вятка-банк перешел под контроль этого банка, сменив название на Норвик-банк.

Андрей Нечаев занимал пост министра экономики в 1992-1993 годах, впоследствии был председателем правления банка «Российская финансовая корпорация». В мае «Ведомости» писали, что Нечаев участвует в переговорах о покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (акционеры банка, Андрей Вдовин, Алексей Масловский и Питер Хамбро, были вынуждены искать покупателей на часть своих долей после того, как у дочки АТБ, М2М Прайвет банка, отозвали лицензию). Однако в итоге сделка с участием Нечаева не состоялась.