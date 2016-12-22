Базовая несостыковка: как мошенничают с электронными полисами ОСАГО

До 10% проданных в этом году электронных полисов ОСАГО могут содержать недостоверные данные. Их предоставляют страховым компаниям без ведома автовладельцев посредники, добивающиеся для себя минимальной цены полиса

Бланки ОСАГО (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

На российском страховом рынке получила широкое распространение новая схема мошенничества с электронными полисами ОСАГО (е-ОСАГО). Об этом РБК рассказали в компании «Ингосстрах» и подтвердили еще в пяти крупных страховых компаниях.

Речь идет о том, что компании-посредники, предлагающие водителям услугу оформления е-ОСАГО, намеренно подают страховщикам недостоверные сведения, добиваясь снижения стоимости полиса. Эксперты оценивают долю таких полисов примерно в 5–10% (250–500 тыс. штук) в структуре электронных продаж ОСАГО.

По результатам опроса РБК, который охватил топ-10 российских страховых компаний по объему страховых премий в сегменте ОСАГО (данные ЦБ за первое полугодие 2017 года), наличие проблемы с недобросовестным оформлением полисов е-ОСАГО подтвердили в «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтраховании», «Росгосстрахе», ВСК и МАКСе.

В «Ренессанс Страховании», «Югории», «Согласии» и СОГАЗе не ответили на запросы.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также подтвердили, что с популяризацией е-ОСАГО страховые компании начали чаще сталкиваться со случаями предоставления недостоверных данных при оформлении полисов.

Как действуют мошенники

«Мошенники начали массово приобретать электронные полисы ОСАГО (е-ОСАГО), оформляя их на наиболее дешевые по стоимости полиса модели автомобилей с низкой мощностью и в регионе, где самые низкие коэффициенты, но указывая регистрационный номер и VIN (идентификационный номер транспортного средства) реального покупателя. В результате за полис мошенники платят, условно говоря, 1000 руб. Затем они изменяют с помощью фоторедактора данные водителя в полисе в соответствии уже с его регионом и моделью авто и продают его покупателю, условно, за 15 тыс. руб. в зависимости от региона, а разницу кладут себе в карман», — рассказал генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков.

«В отличие от бумажной формы при подаче электронного заявления у представителя страховщика отсутствует возможность оперативной проверки информации», — пояснили РБК в пресс-службе РСА. Мошенники меняют разные данные — о стаже водителя, возрасте автомобиля и т.п., чтобы добиться нужного результата, рассказал РБК официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук. «Либо меняют регион преимущественного использования на регион с минимальными коэффициентами, таким способом добиваясь снижения цены», — добавил он.

На данный момент база данных РСА, которая проверяет данные водителя, когда оформляется е-ОСАГО, не способна автоматически при оформлении электронного полиса на сайте проверять данные марки автомобиля и его регион из базы данных ГИБДД, которая содержит такую информацию, дополняет заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Например, в таких регионах, как Крым и Чечня, самые низкие территориальные коэффициенты — 0,6, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге они в три с лишним раза выше — 2. И если рассчитать минимальную стоимость полиса ОСАГО на сайте РСА для машины самой низкой мощности (50 л.с.), для водителя с наименьшим периодом использования ТС (три месяца), но с самым большим коэффициентом стажа (от трех лет) и возраста (от 22 лет) в Крыму или Чечне, то страховая премия будет от 617,76 до 741,24 руб. В то же время максимальная стоимость полиса для Москвы и Санкт-Петербурга по максимальным параметрам для легкового автомобиля (самая высокая мощность — 150 л.с., период пользования ТС — от десяти месяцев и больше, с самым низким стажем — до трех лет и возрастом водителя — до 22 лет) страховая премия будет от 19 768,32 до 23 719,68 руб.

При этом с таким полисом можно долго и благополучно ездить. Сотрудники ГИБДД проверяют полис формально и обращают внимание больше на его наличие, чем на действительность, поясняет юрист правового департамента HAEDS Consulting Анастасия Худякова.

Даже если сотрудник ГИБДД при проверке полиса ОСАГО пользуется базой РСА, в которой находятся данные всех полисов, он может не заметить несовпадений, говорит Игорь Иванов. «В базе высвечиваются верные данные о госномере автомобиля и номере VIN, а на несовпадение данных по региону или марке машины обычно не обращают внимания», — поясняет он.

Проблемы у владельца автомобиля возникают в случае обращении в страховую компанию после ДТП. Там и выявляют подделку, уточняет Худякова. В результате страховая отказывает в выплате, поскольку в базе РСА, несмотря на совпадение госномеров и VIN, другие данные расходятся.

Как оформляется полис е-ОСАГО С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, которые позволяют оформлять полисы ОСАГО в режиме онлайн на сайтах страховых компаний. Согласно порядку заключения договора ОСАГО в виде электронного документа, для этого необходимо сделать следующее: — зайти в личный кабинет на сайте страховщика (зарегистрироваться на сайте страховщика или зайти через портал государственных услуг Российской Федерации); — в личном кабинете заполнить заявление о заключении договора. После заполнения заявления осуществляется проверка указанных в нем данных через автоматизированную информационную систему РСА (АИС РСА). После подтверждения соответствия представленных сведений сведениям, содержащимся в АИС РСА, либо проверки электронных копий документов страховщик отображает на сайте расчет страховой премии. После оплаты страховой премии электронный полис направляется на адрес электронной почты страхователя и размещается в его личном кабинете. Полученный электронный полис ОСАГО необходимо распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством. Электронный полис ОСАГО имеет такую же юридическую силу, как и страховой полис, оформленный на бланке строгой отчетности в офисе страховщика.

Почему мошенничество стало популярным

С начала этого года продажи полисов е-ОСАГО растут лавинообразно, после введения требования об обязательности этой формы продаж для страховых компаний, рассказали РБК в пресс-службе РСА. На текущий момент доля полисов с недостоверными данными оценивается примерно в 5–10% в структуре электронных продаж ОСАГО (с начала года продано 4,7 млн полисов е-ОСАГО).​

Электронное ОСАГО вводилось для защиты от «уличных брокеров» и для удобства клиентов — чтобы автовладелец мог оформить полис, не выходя из дома. Реальность же такова, что некоторые из них плохо владеют компьютером или не хотят тратить время на заполнение полиса, говорит Игорь Иванов. «Для е-ОСАГО надо сканировать различные документы, и в среднем его заполнение может занять около часа, поэтому человек ищет альтернативный способ и обращается к «помощникам» на стороннем сайте, которые могут оказаться мошенниками», — поясняет Иванов.

«Мошенниками могут выступать в основном посредники с сайтов, которые предлагают в интернете оформить за водителя полис е-ОСАГО. И тут нельзя определить наверняка, реальный ли это посредник или выдающий себя за такого, — говорит Игорь Иванов. — Потому что е-ОСАГО само по себе не подразумевает использование кого-то еще для его оформления. На данный момент работа таких сайтов никак не урегулирована».

​Проблема с частично не совпадающими данными в проданных полисах и в базе данных РСА стала на «промышленные рельсы» из-за того, что мошенники могут на одного человека оформить сразу несколько полисов с разными госномерами и VIN-номерами и по самому низкому тарифу, говорит Михаил Волков. «Ситуация тяжелая, потому что вся эта система только внедрена на рынке. Предусмотреть все возможные проблемы, которые очень быстро находят мошенники, невозможно», — поясняет он.

Фото: Роман Балаев / ТАСС

К обращению к посредникам могут невольно подталкивать и сами страховые компании, многие из которых не хотят продавать электронные полисы ОСАГО в так называемых токсичных регионах, где наблюдается высокая убыточность по выплатам, о чем ранее писал РБК.

У клиента, который пытается по всем правилам оформить себе е-ОСАГО на машину из «токсичного» региона, могут возникать проблемы с загрузкой данных, постоянным обновлением страницы, где требуется снова и снова вводить данные, и в итоге он прибегает к помощи на стороне, говорит генеральный директор Mains Group Сергей Худяков. Мошенники, в свою очередь, указывают данные, соответствующие целевому сегменту страховой компании в регионах, где страховщику выгодно их продавать, при этом добиваясь выгодных коэффициентов для покупки самого дешевого полиса, добавляет он. «В результате они беспрепятственно покупают полис на сайте страховой компании для ничего не подозревающего клиента, а потом в компьютерных программах-редакторах меняют данные марки авто и региона и продают полис по цене для «токсичного» региона», — поясняет Худяков.

Сами автовладельцы также могут быть экономически заинтересованы в том, чтобы приобрести дешевый страховой полис, намеренно вводя неверные данные, например по территории преимущественного использования ТС, чтобы снизить размер премии, особенно в регионах, где высокие тарифы, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. «Между гарантированным законом страхованием ответственности и дешевым полисом с некорректными данными водители целенаправленно выбирают дешевизну полиса и получают видимость того, что застрахованы, — для ГИБДД», — разъясняет он.​​

Как уберечься от мошенничества

В страховых компаниях говорят, что покупка полиса ОСАГО у посредника чревата обманом.

В случае разночтения сведений, содержащихся в полисе страховщика, и полисе, скорректированном с помощью фоторедактора недобросовестными посредниками, страхователь не может рассчитывать на получение страхового возмещения — основанием для отказа является соответствующее положение п. 2 ст. 6 федерального закона об ОСАГО, отметили в пресс-службе ВСК. Там также сообщили, что количество случаев отказа на этом основании «сегодня исчисляется сотнями».

В «Ингосстрахе» выявлено около 40 случаев отказа страхователю в выплате из-за несовпадения данных, сообщили в пресс-службе компании. В «Рогосстрахе» говорят о десятках жалоб в неделю. «Первые случаи обмана автовладельцев были зафиксированы нами еще весной. А уже к лету это явление приобрело массовый характер и продолжает разрастаться. Общий объем мошенничества сложно оценить, но мы уже получаем десятки жалоб в неделю — и это только от тех автовладельцев, которые уже столкнулись с последствиями владения фиктивными полисами», — заявил РБК вице-президент, руководитель департамента развития прямых продаж «Росгосстраха» Ренат Конурбаев.

Если факт подделки полиса обнаружит инспектор ГИБДД, это чревато возбуждением дела об административном нарушении по ст. 12.37 КоАП «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с минимальным штрафом 800 руб., говорит Анастасия Худякова. При обращении за выплатой в страховую компанию в случае, если выяснится, что полис поддельный, высока вероятность привлечения держателя полиса к уголовной ответственности по ст. 327 УК (подделка документов) и ст. 159.5 УК (мошенничество в сфере страхования), поясняет она.

В случае виновности в ДТП владелец поддельного полиса все равно будет вынужден компенсировать ущерб пострадавшему. Ведь он не сможет получить страховую выплату — компания не признает страховой полис из-за некорректных данных, говорит Фаткин. В данном случае пострадавший имеет право обратиться с иском в суд и через него взыскать с виновника ущерб, поясняет он. Такая практика уже существует — к ней прибегают, например, когда страхового покрытия, гарантированного полисом, не хватает для полного покрытия ущерба. В этом случае пострадавший также направляется в суд и успешно взыскивает остаток, поясняет юрист. «В случае, когда обнаружится, что страховая не выплатит вообще ничего из-за поддельного полиса, невиновный пострадавший имеет все шансы взыскать через суд у виновника ДТП с поддельным полисом средства за причиненный ущерб», — заключает юрист.

Чтобы избежать всего этого, говорят эксперты, необходимо проверить приобретенный полис по базе РСА на предмет его подлинности и соответствия внесенных в него данных действительности.

Обычно после того, как страхователь оформил полис е-ОСАГО на сайте страховой компании, данные о нем добавляются в базу РСА в течение 30 минут, говорит Юрий Нехайчук. «Проверить полностью все данные в базе с теми, что указаны в его полисе, клиент может самостоятельно на сайте РСА», — поясняет он.

Если после проверки самостоятельно введенных данных е-ОСАГО водитель обнаружил, что допустил ошибку при вводе, например в фамилии, или неправильно указал мощность машины, то он должен прийти в офис компании и написать заявление на изменение данных, после чего ему либо просто исправят ошибку в полисе, либо проведут перерасчет, добавляет Юрий Нехайчук.

Когда проверка указывает на признаки возможного мошенничества со стороны посредников или страховщика, необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением, указав, при каких обстоятельствах, где, когда и у кого был приобретен полис. Процедура это стандартная, дальше поиском мошенников будут заниматься правоохранительные органы, говорит Худякова. «При этом, приобретая электронные полисы на сторонних сайтах, можно предположить, что найти таких мошенников будет затруднительно, так как наши правоохранительные органы до сих пор не любят заниматься расследованием таких нарушений», — добавляет юрист. Фактически неизвестно, насколько активно правоохранительные органы будут расследовать данные нарушения и будут ли вообще, и поэтому сроки возмещения ущерба могут затянуться, заключает Худякова.

Если водителя обманул посредник, то в его действиях есть признаки преступления по статье «Мошенничество в сфере страхования», но для доказательства того, что водителю действительно продали поддельный полис с исправленными данными, пострадавшему необходимо будет предоставить все платежные документы, отмечает Михаил Фаткин. «Иначе доказать, что он действительно приобрел полис у конкретного лица, будет практически невозможно», — заключает он.

Где системный выход из проблемы

Ситуация может быть исправлена путем создания единой базы ГИБДД, имеющей объединенный ​интерфейс с базой РСА, считает заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев. «В этом случае при оформлении полиса е-ОСАГО автоматически должен уходить запрос в базу ГИБДД за подтверждением введенных данных об автомобиле. Если имеются несовпадения, полис не оформляется», — пояснил он.

РСА направил в Банк России предложения по усовершенствованию указания «О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», рассказали в пресс-службе организации (имеются в распоряжении РБК). В ЦБ не ответили на запрос РБК относительно подготовленных поправок.

Документом, в частности, предлагается дать возможность страховой компании при оформлении е-ОСАГО в случае возникновения подозрений, что клиент намеренно мог занизить коэффициенты для покупки полиса, проводить дополнительную проверку данных с использованием источников, содержащих информацию, имеющую значение для определения размера страховой премии, говорится в документе. «К таким источникам, в частности, относятся интерактивные сервисы федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Федерации, общедоступные источники персональных данных, официальные данные заводов — изготовителей транспортных средств, при этом такая проверка осуществляется в срок не более 20 минут с момента получения ответа из АИС РСА», — поясняется в документе.

Также среди мер, которые могли бы пресечь мошенничество в е-ОСАГО, у страховой может появиться возможность расторгать в одностороннем порядке договоры, составленные с явными нарушениями. «Предоставление недостоверных данных при заключении ОСАГО должно быть основанием для одностороннего расторжения договора», — пояснили РБК в пресс-службе. Сейчас в момент продажи бумажного полиса страховщик имеет право отказать в заключении договора, при электронном — не может, только через суд, добавили там. «Наличие возможности расторгнуть такой договор в одностороннем порядке также решило бы проблему», — заключили в пресс-службе.