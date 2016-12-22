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В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой
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В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой
Финансы, 18:47
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В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой
В работе платежных терминалов Сбербанка вечером 9 июня произошел сбой — в течение 40 минут у клиентов банка были трудности в проведении платежных операций с помощью банковских карт, не работали банкоматы и личный кабинет
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В работе платежных терминалов Сбербанка вечером 9 июня произошел сбой — в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения в проведении операций с помощью банковских карт, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

«В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в pos-терминалах и устройствах самообслуживания по картам «Мастеркард» и «Мир», — говорится в сообщении банка. При этом операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений.

По сообщению Сбербанка, инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт и по состоянию на 19:00 работа всех систем банка осуществляется «в штатном режиме».

Сбой в работе банковских систем произошел в 16:40 по мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. На то, что операции по картам Сбербанка отклоняются, обратили внимание «Ведомости».

В кол-центре Сбербанка РБК подтвердили этот факт и сообщили, что по всем каналам работы с картами банка (POS-терминалы, личный кабинет «Сбербанк Онлайн», банкоматы) сейчас идут отказы по проведению операций, рассказали РБК в кол-центре банка.

По словам сотрудника кол-центра, в настоящее время не доступны также операции через сторонние банки. Как пояснил оператор кол-центра, это «связано с инцидентом». Каким именно, собеседник РБК уточнить не смог. Время, которое потребуется на устранение сбоя, также пока не известно.

«Если есть возможность, рассчитайтесь наличными», — заявил РБК собеседник в кол-центре Сбербанка.

О проблемах с проведением оплаты рассказали РБК также в кол-центрах Раффайзенбанка и Юникредитбанка. В Райффайзенбанке уточнили, что не проходит оплата по картам Mastercard, в Юникредитбанке уточнили, что с проблемы возникают у тех клиентов, которые хотят расплатиться с помощью pos-терминалов.

Автоответчик в кол-центре Промсвязьбанка сообщал, что «в связи с проведением технических работ в течение двух часов возможно затруднение в обслуживании карт».

Авторы: Мария Истомина, Наталья Демченко, Марина Божко, Илья Немченко, Екатерина Костина
Теги: Сбербанк , сбой
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