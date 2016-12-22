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Рост дыры в банке «Траст» на 200 млрд руб. оказался ошибкой
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Рост дыры в банке «Траст» на 200 млрд руб. оказался ошибкой
Санация «Открытия», 18:13
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Рост дыры в банке «Траст» на 200 млрд руб. оказался ошибкой
Стоимость активов банка составляет минус 99 млрд руб. Публикацию неверных данных о том, что за месяц дыра в капитале увеличилась на 200 млрд руб., в реестре юридически значимых сведений объяснили технической ошибкой
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru) аннулировал сообщение об увеличении дыры в капитале банка «Траст» на 200 млрд руб. На официальном сайте реестра указано, что при публикации сообщения были допущены «технические ошибки».

В сообщении, датированном 7 сентября, стоимость чистых активов банка оценивалась в -316 млрд руб. с датой расчета 6 сентября. В новом расчете, проведенном 7 сентября, говорится о -99 млрд руб. Оба расчета проведены по форме 0409123 (Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»).

О том, что обязательства банка превышают размер активов на 316 млрд руб. по состоянию на 1 сентября, РБК сообщал со ссылкой на данные этого реестра 7 сентября. Отмечалось, что на сайте Центробанка свежие данные по «Трасту» опубликованы не были, последние были датированы 1 июля.

После появления на fedresurs.ru информации об увеличении дыры в банке «Траст» за месяц на 200 млрд руб., РБК запрашивал ЦБ и банк «ФК Открытие» на предмет достоверности этой цифры, так как федресурс ссылался на «размер собственных средств по форме 0409123 (Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)». Эту форму составляет банк и публикует ЦБ. В пресс-службе банка корреспондента РБК переадресовали в ЦБ. В пресс-службе ЦБ не ответили на запрос РБК.

Как дыра в капитале банка «Траст» за месяц выросла на 200 млрд руб.
Финансы

В банке подтвердили, что отрицательный капитал составил только 99,4 млрд руб., передает газета «Ведомости». Представитель «Траста» заявил изданию, что ошибка была допущена из-за того, что банк неверно определил в условиях смены собственника «Открытия» список компаний, финансовые инструменты которых принимаются к уменьшению капитала на отчетную дату. Банк направил регулятору новый расчет.

С конца 2014 года «Траст» находится на санации основного акционера банка «ФК Открытие» «Открытие Холдинга». В конце августа эта кредитная организация сама была санирована Центробанком.

«Развязать холдинг и банк»: ЦБ оценил расходы на оздоровление «Открытия»
Финансы

Ранее на оздоровление «Траста» Банк России выдал «Открытию» кредиты на 127 млрд руб. Однако позже выяснилось, что для завершения санации нужно больше денег. В связи с этим в конце 2015 года «Открытие» обратилось​ к Центробанку за дополнительным кредитом в 50 млрд руб., однако в этом ему тогда было отказано. Таким образом, попытка санации «Траста», как отмечал зампредседателя Банка России Василий Поздышев, стала одним из ключевых триггеров для спасения «ФК Открытие». Второй ключевой причиной, по информации Центробанка, была попытка приобрести крупнейшего игрока на рынке ОСАГО — группу «Росгосстрах».​

Авторы: Андрей Гатинский, Светлана Дементьева.
Теги: капитал , дыра , банк «Траст»
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