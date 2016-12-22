Силуанов рассказал о просьбе Венесуэлы реструктурировать ее долг

Венесуэла попросила Россию реструктурировать ее долг, заявил глава Минфина. Теперь в ведомстве работают над этим в рамках Парижского клуба кредиторов. Ранее Москва уже дважды проводила реструктуризацию долга Каракаса

Антон Силуанов на Московском финансовом форуме-2017 (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Каракас обратился к Москве с просьбой реструктурировать долг Венесуэлы. Об этом в ходе Московского финансового форума журналистам рассказал российский министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

​«Было обращение коллег из Венесуэлы, чтобы провести такую реструктуризацию», — пояснил глава ведомства, отметив, что «есть сложности с исполнением долга».

В настоящий момент в Минфине, по его словам, «ведут эту работу [по реструктуризации] в рамках Парижского клуба кредиторов, с одной стороны», а «с другой стороны, осуществляют непосредственно двусторонние контакты для того, чтобы выработать механизм реструктуризации долга».

Работа, как отметил министр, «еще находится в процессе, она не завершена». «Уверен, что мы найдем приемлемые решения с Венесуэлой», — заключил Силуанов.

Россия предоставила Каракасу государственный кредит в размере до $4 млрд в декабре 2011 года. Эти средства предназначались для финансирования поставок в Венесуэлу российской продукции военного назначения. На конец 2013 года российские предприятия поставили Венесуэле вооружения на $2,65 млрд.

В сентябре 2014 года Москва впервые реструктурировала этот кредит. Затем, в апреле 2015 года, стало известно о том, что российский Минфин перечислил Венесуэле еще $962 млн. Таким образом, заемщик использовал для закупки российской продукции минимум $3,6 млрд из всего кредита.

До 2015 года, как рассказывал заместитель главы Минфина Сергей Сторчак, Каракас исправно платил по кредиту. Просрочка впервые образовалась после 31 марта 2016 года, когда Венесуэла не выплатила $265 млн по основному долгу.

После этого, в сентябре прошлого года, правительство России реструктурировало венесуэльский долг еще раз. Каракасу тогда было разрешено выплатить $530 млн на несколько лет позже. Такое решение в Москве объясняли «кризисом ликвидности» в Венесуэле и «дружественными отношениями» двух государств.

Однако, как выяснил в начале июня РБК, в 2017 году российский бюджет недосчитался порядка 66 млрд руб. по государственным кредитам. Это следовало из материалов к проекту бюджетных поправок, внесенных правительством в Госдуму. Проштрафившиеся должники считались гостайной. Тем не менее одну из не вернувших России долг стран рассекретила Счетная палата. Согласно ее материалам, это была Венесуэла. Она, как уточнили в Счетной палате, не исполнила условия реструктуризации ее долга перед Россией, из-за чего российский бюджет в 2017 году недополучит 54 млрд руб., или около $944 млн по текущему курсу.