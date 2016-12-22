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Тинькофф Банк привлек $300 млн «вечного» капитала
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Тинькофф Банк привлек $300 млн «вечного» капитала
Финансы, 22:55
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Тинькофф Банк привлек $300 млн «вечного» капитала
Тинькофф Банк стал третьим российским банком, разместившим бессрочные евробонды в последние месяцы. Книга заявок была переподписана в три раза: спрос составил $900 млн
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Тинькофф Банк размещает бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25% годовых, рассказал РБК председатель правления банка Оливер Хьюз. «Мы довольны результатами размещения: привлекаем $300 млн под 9,25%. У нас была тройная переподписка: спрос был около $900 млн», — сказал он.

«Привлеченные средства позволят нам дополнительно поддержать активный рост бизнеса», — добавил банкир.

В четверг, 8 июня, банк закрыл книгу заявок на «вечные» евробонды с call-опционом через пять лет и три месяца и ежеквартальным купоном. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,75%, рассказали РБК источники в банковских кругах.

Организаторами размещения были JP Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, ИК «Регион» и Renaissance Capital.

Источники РБК в банковских кругах в мае сообщали, что «Тинькофф» планирует размещение «вечных» еврооблигаций объемом порядка $300 млн. Привлечение средств делается на фоне ужесточения с мая этого года регулирования розничного кредитования, на котором специализируется банк. «ЦБ заметно повысил коэффициенты риска по розничным потребительским кредитам с повышенными процентными ставками в том сегменте, в котором присутствует Тинькофф Банк», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В сегменте более низких процентных ставок повышение коэффициентов риска было незначительным, уточняет он.

Бумага разместилась вблизи справедливых уровней, говорит аналитик ИК «Атон» Яков Яковлев. Он не исключает, что на вторичном рынке доходность «вечных» бондов «Тинькоффа» может еще немного снизиться. «Доходность 9,25%, которая сложилась по итогам размещения, предлагает небольшую премию к бондам Московского кредитного банка (МКБ). Учитывая, что «Тинькофф» размещает довольно умеренный объем — $300 млн, не исключено, что неудовлетворенный в ходе первичного размещения спрос приведет к снижению доходности бумаги на вторичном рынке», — отметил эксперт.

«Тинькофф» стал третьим российским банком, разместившим «вечные» бонды в последние месяцы. В конце 2016 года такие бумаги на $700 млн выпустил Альфа-банк. В ходе второго этапа размещения, в декабре, цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года МКБ разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%.

Авторы: Анастасия Баева, Марина Божко
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