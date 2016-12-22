Индекс Dow Jones достиг исторического максимума в ходе торгов

Индекс Dow Jones пробил исторический максимум и в ходе торгов достиг отметки 21 240 пунктов. Bloomberg это связывает со слушаниями Джеймса Коми в сенате и досрочными парламентскими выборами в Великобритании

Промышленный индекс Dow Jones обновил исторический максимум, достигнув отметки 21 240 пунктов, по данным на 20:18 мск. Рост по сравнению с началом сессии достиг 0,3%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.

В прошлый раз, когда значения индекса были на максимальной оценке, он достиг показателя 21 058 пунктов.

Незначительно выросли и другие индексы. S&P 500 поднялся на 0,06%, до 2434,67, по данным на 20:25 мск, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 6311,14 пункта.

Bloomberg связывает рост индексов с показаниями бывшего главы ФБР Джеймса Коми в сенате. Он рассказал о позиции американского президента Дональда Трампа по делу о «вмешательстве России в выборы» и заявил, что он сам был источником утечки в СМИ личных переговоров с главой США.

​Помимо этого на рост показателей могли повлиять и досрочные парламентские выборы, которые сейчас проходят в Великобритании.