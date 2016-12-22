Минфин превратит биткоины из денег в товар

Минфин предлагает приравнять виртуальную криптовалюту к «иному имуществу», обложить ее соответствующими налогами и одновременно обезопасить от использования в нелегальных целях

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Минфин предлагает классифицировать биткоины в российском праве как «иное имущество», облагать их соответствующими налогами, рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы, передает корреспондент РБК. Эти предложения должны поступить в правительство в течение полутора месяцев.

«Сейчас есть разные юридические концепции — как определить биткоин. Мы рассматриваем определение биткоина как «иное имущество», — сказал Моисеев.

Если биткоин называть деньгами, то возникнет валютный контроль, но непонятно, зачем он нужен, потому что биткоин — это иностранная валюта, отмечает Моисеев. Кроме того, придется вводить антиотмывочное регулирование, в частности нужно будет применять норму «знай своего клиента», учет транзакций, норму обмена биткоина на наличные», — объяснил он желание Минфина считать криптовалюту имуществом.

В конце мая зампред ЦБ Ольга Скоробогатова предлагала идентифицировать криптовалюты в качестве цифрового товара и ввести их налогообложение.

Товарный вопрос

В российском Гражданском кодексе не дается общего определения имущества, а лишь перечисляется то, что может быть объектом гражданских прав, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Среди них вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и оказание услуг, нематериальные блага, перечисляет юрист. «Те объекты, которые могут иметь собственника и представлять ценность в глазах третьих лиц, но не подпадает прямо ни под одну из перечисленных в Гражданском кодексе категорий, могут в любом случае считаться иным имуществом», — поясняет Тертычный значение понятия.

Под налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по общему правилу подпадают доходы от продажи любого имущества, говорит Тертычный. Если в течение года гражданин совершил сделку по продаже своего имущества и в этой сделке не было налогового агента — лица, которое удерживает налог (например, брокера при продаже акций), то гражданин должен сам подать налоговую декларацию, поясняет юрист. По его словам, в случае с биткоином обычно налогового агента нет. По его мнению, случаи, когда граждане сами будут подавать налоговые декларации, будут единичными.

«Обычно, когда сделки не очень крупные, налоговая служба не очень пристально их отслеживает. Согласно УК уголовно наказуемым считается уклонение в течение трех налоговых периодов на сумму от 900 тыс. руб. Иными словами, чистый доход от сделок должен составлять чуть менее 7 млн руб. за 3 года», — подсчитал Тертычный. «На рынке биткоинов есть крупные частные инвесторы, которые на этом рынке зарабатывают, и в первую очередь внимание налоговой коснется именно их», — добавляет он.

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Борьба с отмыванием

При этом, как сказал Моисеев, правительство и ЦБ волнует также вопрос отмывания и финансирования терроризма посредством биткоинов. «Сейчас, к сожалению, биткоины используются в нелегальных транзакциях. В Европе чуть ли не 80% таких операций в соответствии с отчетами европейских регуляторов нелегальные. Кто-то покупает биткоины за наличные деньги, этот биткоин потом переуступается, а потом продается за наличные деньги. Деньги отмыты», — поясняет схему Моисеев.​

Для борьбы с этим продавец и покупатель должны быть идентифицированы. Замминистра финансов не дал точного ответа на вопрос о том, как это будет происходить. Он лишь сказал, что идентификация при покупке и продаже будет регулироваться антиотмывочным законом 115-ФЗ, в рамках которого удостоверить личность необходимо при операциях от 40 тыс. руб.

Права потребителей

Впрочем, пользователей биткоинов ждут не только рестрикции со стороны российских финансовых властей.

Еще одна инициатива — это защита прав пользователей биткоинов как потребителей финансовых услуг, рассказал Алексей Моисеев.​ «Права покупателей биткоина должны быть защищены. Иными словами, если покупатель заключил договор о поставке биткоинов, права его должны быть защищены — товар должен быть поставлен. А если товар не поставлен, покупатель смог бы пойти в ЦБ или в суд, где его права будут защищены», — уточнил Моисеев.