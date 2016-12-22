ВТБ подал иск к акционеру «Юлмарт» на 650 млн руб.

ВТБ через суд потребовал с акционера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина более 650 млн руб. Бизнесмен выступал личным поручителем по кредитному договору между банком интернет-ретейлером

Дмитрий Костыгин (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

ВТБ подал иск к Дмитрию Костыгину, структуры которого контролируют миноритарный пакет интернет-ритейлера «Юлмарт». В нем банк просит взыскать с бизнесмена 650 млн руб. задолженности по кредитному договору с ретейлером, где бизнесмен выступал личным поручителем, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию иска.

Иск был принят к производству 6 июня Дзержинским райсудом Санкт-Петербурга, уточняет издание.

Как следует из иска, договор между ВТБ и НАО «Юлмарт» (проходит по делу третьим лицом) был заключен 19 февраля 2016 года. Согласно ему, интернет-ретейлеру была открыта кредитная линия с лимитом 715 млн руб.

В пресс-службе ВТБ изданию подтвердили, что Костыгин выступал личным поручителем. «Мы не получили от Дмитрия Костыгина никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности компании, поэтому сейчас вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке», — приводит издание комментарий банка. В ВТБ также сообщили, что суд уже вынес определение об аресте имущества Костыгина.

Сам бизнесмен сообщил «Коммерсанту», что ему ничего неизвестно об иске и принятых обеспечительных мерах. При этом он отметил, что данная «юридическая конструкция выгодна». От пояснений своей мысли он отказался, отмечает издание.

Костыгин входит в рейтинг Forbes 200 богатейших бизнесменов России 2017 года. Издание оценивает его состояние в $550 млн. Кроме части «Юлмарта» бизнесмену принадлежат доли в розничных сетях «Рив Гош», «Улыбка радуги», «Дикая орхидея», ObuvCom, кондитерском объединении «Любимый край». В 2016 году Forbes оценивал его состояние в $700 млн, в 2015 — в $750 млн.