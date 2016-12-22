Микрофинансисты задумали сменить руководство одного из крупнейших союзов

Вслед за конфликтом членов Ассоциации российских банков с ее руководством, увенчавшимся выходом из АРБ крупнейших игроков, аналогичная ситуация сложилась на микрофинансовом рынке. МФО недовольны работой руководства СРО «МиР»

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

О ситуации в саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»), одного из трех действующих в России профессиональных объединений участников микрофинансового рынка, РБК рассказали четыре источника, знакомые с ситуацией.

По их словам, члены СРО недовольны работой действующего директора СРО «МиР» Эдуарда Арутюняна. «Достаточно сильная критика в его адрес со стороны участников рынка звучит уже на протяжении нескольких месяцев», — уточнил один из собеседников. Как пояснил еще один источник РБК, «критике в адрес руководства СРО «МиР» пока не придан формальный характер. Этот вопрос пока не обсуждался на общих cоветах членов СРО. Пока он обсуждается членами СРО на кулуарном уровне, но ситуация такова, что все идет к официальной процедуре смены руководства».

Члены СРО платят взносы, однако результаты ее работы их не удовлетворяют, уточнил третий собеседник РБК. «Одной из задач «МиР» является лоббирование интересов членов СРО, в том числе в диалоге с регулятором. Несмотря на это, по части законодательных инициатив, связанных, в частности, со снижением предельной процентной ставки по микрозаймам до 150%, СРО «МиР» было необходимо вести более активную дискуссию с Госдумой и регулятором, но саморегулируемая организация в лице своего руководителя заняла пассивную позицию», — пояснил он. «ЦБ не занимает категоричную позицию и всегда открыт к диалогу. Некоторые тонкие моменты надо было улаживать, но никто этим не занимался», — пояснил один из источников РБК.

Еще одна причина для недовольства — недостаточные усилия, прикладываемые СРО к работе над положительным имиджем микрофинансового рынка. «В этом аспекте в последние полтора года нет практически никакой активности, усилия со стороны СРО были минимальными. Предложения участников рынка не реализовывались, хотя поддерживать имидж было особенно важно на фоне критики ростовщических ставок и высказываний о маргинальности рынка МФО», — рассказывает один из собеседников РБК.

По словам источников, у членов СРО уже есть даже кандидатура на пост главы СРО «МиР». Это Елена Стратьева, которая является директором Российского микрофинансового центра (РМЦ), а также вице-президентом Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и членом совета СРО «МиР», говорят источники РБК.

Вопросы РБК, касающиеся ситуации в СРО «МиР», а также возможные кадровые перестановки Стратьева комментировать отказалась. Эдуард Арутюнян тоже комментариев не дает, передали в пиар-службе СРО «МиР». Непосредственно от СРО «МиР» его пиар-служба дала следующий комментарий: «СРО «МиР» никак не комментирует подобного рода слухи. В ближайшие дни действительно состоится совет СРО «МиР», на котором в обычном штатном режиме будут обсуждаться текущие вопросы работы организации. Подобного вопроса в повестке дня нет».

Чем занимается СРО?

По данным Банка России, который ведет реестр саморегулируемых организаций на финансовом рынке, всего в России действует три СРО в сегменте микрофинансирования. «МиР» — вторая по числу участников (638 МФО), но игроки микрофинансового рынка называют ее крупнейшей по совокупному портфелю займов входящих в нее МФО. Две другие СРО на этом рынке — Союз микрофинансовых организаций «Единство» (971 МФО) и микрофинансовый альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (606 МФО).

Согласно уставу СРО «МиР» ее главными целями деятельности являются «представление и защита общих имущественных интересов микрофинансовых организаций, координация их предпринимательской деятельности, содействие микрофинансовым организациям, являющимся его членами, в расширении и развитии микрофинансовой деятельности». СРО «МиР» совместно с участниками рынка разрабатывает стандарты микрофинансовой деятельности, осуществляет контроль за соблюдением членами союза требований федеральных законов и нормативных актов Банка России, ведет реестр микрофинансовых организаций, а также взаимодействует с органами государственной власти в интересах членов, принимая участие в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов. При осуществлении своих функций СРО вправе применять в отношении своих членов предусмотренные законодательством о саморегулируемых организациях и утвержденные общим собранием членов СРО меры дисциплинарного воздействия и исключать микрофинансовые организации из своих рядов, следует из устава организации.

В соответствии со ст. 8 федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство юридических лиц — микрофинансовых организаций в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка — является обязательным.

Не первая ласточка

В последнее время российские финансовые ассоциации переживают непростые времена. Недавно похожая ситуация сложилась в крупнейшей Ассоциации российских банков.

Как писал РБК, 17 июля о своем выходе из состава Ассоциации российских банков (АРБ) официально объявили Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк. Подписанное главами этих кредитных организаций совместное заявление было разослано по СМИ Альфа-банком. Ключевой причиной приостановления крупнейшими участниками финансового рынка членства в ассоциации стала избыточная критика ЦБ в годовом докладе ассоциации. В своем письме банкиры указали на то, что «необоснованная критика ассоциацией ряда законодательных инициатив, например о пропорциональном регулировании деятельности кредитных организаций, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту престижа банковской системы, доверия клиентов, развитию конкуренции на финансовом рынке и приводит к ухудшению качества оказываемых банковских услуг». Банкиры также констатировали, что формируемые в ассоциации позиции, выводы и оценки не отражали реального мнения всех участников рынка, а «многочисленные предложения членов ассоциации — кредитных организаций — о кадровых изменениях в руководстве ассоциации, а также об изменении принципов управления не были услышаны».

Первым сигналом конфликта, развернувшегося между крупнейшими банками и главой АРБ Гарегином Тосуняном, стало объявление Альфа-банка о приостановке своего членства в АРБ, сделанное еще в конце марта. Тогда Альфа-банк раскритиковал ряд положений основного доклада на съезде АРБ, содержащих обвинения Центрального банка РФ в цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции. После этого, по рассказам одного из источников РБК, с Гарегином Тосуняном велись переговоры о мирном сложении полномочий, но они ничем не завершились. Сам глава АРБ, комментируя заявление банков, сказал, что не планирует уходить в отставку в связи с их решением покинуть ассоциацию.

Гарегин Тосунян (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

В своем заявлении банкиры подчеркнули, что готовы к новому формату взаимодействия с регулятором, не исключающему в том числе создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений на банковском рынке. Ближайшей альтернативой АРБ является ассоциация региональных банков «Россия» (АСРОС), в которую уже начали вступать вышедшие из АРБ банки. Опрошенные РБК банкиры указали на то, что в случае перехода крупнейших банков в другую лоббистскую структуру существование АРБ утратит смысл и логичным развитием событий будет ее присоединение к АСРОС. Однако окончательная концепция сотрудничества банков с двумя крупнейшими ассоциациями на банковском рынке так и не была определена. Гарегин Тосунян по-прежнему остается главой АРБ.

Пока не тренд

Официально участники микрофинансового рынка и представители других СРО на нем не хотят комментировать происходящее в «МиР».

Неофициально они указывают, что проводить аналогии между ситуацией в АРБ и «МиР» считают неправильным.

«В случае с АРБ речь шла о недовольстве нескольких игроков, преследующих исключительно свои интересы. В случае с «МиР» речь о недовольстве многих МФО, членов этой СРО, работой ее руководства — это не частный случай, а системная проблема», — рассуждает один из собеседников РБК.

Рынок МФО постепенно зреет и желает отстаивать свои интересы, констатирует он. По его словам, у происходящего в СРО «МиР» уже есть печальные результаты: «Организация утратила лидерство по количеству членов, которое у нее было в прошлом году».