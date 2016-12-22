«Дыра» в капитале банка «Траст» за месяц выросла на 200 млрд руб.

По данным на 1 сентября отрицательная стоимость чистых активов банка, который проходил санацию у «ФК Открытие», оценивалась почти в 317 млрд руб.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Обязательства банка «Траста» превышают размер имеющихся у него активов на 316,954 млрд руб., следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru).

Данные реестра свидетельствуют о резком увеличении «дыры» в капитале «Траста», которая всего за месяц выросла более чем на 200 млрд руб. По данным на 1 августа, отрицательная стоимость активов банка оценивался в 113,9 млрд руб., а еще месяцем ранее — только в 80,23 млрд руб.

В конце 2014 года Банк России передал «Траст» на санацию «ФК Открытие». На оздоровление «Траста» «Открытие Холдинг» тогда получил от ЦБ кредиты на 127 млрд руб.

Однако затем выяснилось, что для завершения санации нужно больше денег. В декабре 2015 года «Открытие» обратилось в ЦБ за дополнительным кредитом в 50 млрд руб., который не был утвержден первоначальным планом, но денег не получило.

Рост «дыры» «Траста» на 200 млрд руб. — это огромное обесценение, где-то две трети активов банка, говорит руководитель рейтингования российских банков в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings Александр Данилов. «Предпосылок для такого обесценения не было, так как, если верить МСФО-отчетности за 2016 год, аудированной E&Y, то, согласно ней, отрицательный капитал был около 30 млрд руб. Однако, хочу отметить, что банк с июля перестал публиковать свою регулятивную отчетность по РСБУ. За это время на портале раскрытия информации появлялись сообщения о том, что «Траст» одобрял крупные межбанковские кредиты, в отношении которых есть заинтересованность на десятки миллиардов рублей. Вполне вероятно, что эти кредиты были в пользу «ФК Открытие». С учетом этого вполне возможно, что баланс сильно изменился за последние месяцы, что могло послужить причиной дополнительного обесценения», — делится своими предположениями Данилов.

Как говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев, в рамках санации банки-санаторы проводят не всегда экономически обоснованные сделки с санируемым банком, и стоит ожидать, что объем отрицательных активов у санируемых банков достаточно высокий. С учетом того, что согласно регуляторным требованиям санируемые банки могут не соблюдать нормативы достаточности капитала, банки-санаторы переводят «токсичные» активы на оздоравливаемые организации, поясняет Сараев.

29 августа 2017 года ЦБ объявил о начале процедуры санации в отношении самого «ФК Открытие», при этом одной из причин зампред Банка России Василий Поздышев назвал «не совсем удачную санация банка «Траст».

По предварительной оценке ЦБ, на оздоровление «Открытия» уйдет 250–400 млрд руб. — для процедуры санации регулятор собирается привлечь средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Доля ЦБ в санируемом банке составит от 75%. До 25% останутся у предыдущих собственников (основной акционер — Вадим Беляев), однако это произойдет только в том случае, если временная администрация, в которую входят сотрудники ЦБ и управляющей компании ФКБС, не выявит у банка отрицательный капитал.