Татфондбанк испортил кредитные истории своих заемщиков

Около 20 тыс. клиентов Татфондбанка оказались в уникальной ситуации: несмотря на своевременное погашения кредитов, они неожиданно попали в число неплательщиков с испорченными кредитными историями. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обещает «решить проблему».

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Своими историями розничные заемщики Татфондбанка обмениваются на финансовых форумах в интернете. Клиенты банка, лишенного лицензии 3 марта, жалуются, что их кредитные истории оказались испорченными. По их словам, несмотря на то что они исправно платили по взятым в банке кредитам, когда он уже испытывал проблемы и находился под управлением временной администрации, их платежи не были зачтены, в итоге за ними числится просрочка.

Эту информации РБК подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов. «В Татфондбанке клиенты, которые возвращали займы по кредитам в период моратория, до сих пор имеют задолженность перед банком. Погашение в ряде случаев не было зачтено. Мы в настоящее время решаем эту проблему. Склоняемся к тому, чтобы соблюсти «дух закона» и учесть данные погашения», — сообщил глава АСВ Юрий Исаев.

Без вины неплательщик

По словам банкиров и юристов, тот факт, что в период моратория платежи по кредитам не были зачтены, противоречит не только духу, но и букве закона. Они объясняют, что при введении моратория на расчеты с кредиторами замораживаются все платежи на дату введения моратория. Платежи же, которые поступили в погашение кредитов, банк должен исполнять. По словам источников РБК, с порчей кредитной истории столкнулись порядка 20 тыс. заемщиков Татфондбанка. Собеседники РБК не припоминают, чтобы подобная ситуация в таком масштабе когда-либо случалась на российском банковском рынке.

В АСВ цифры источников РБК комментировать не стали. Отказались от комментариев и два крупнейших бюро кредитных историй: «Эквифакс» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сумму искусственно созданной просрочки источники РБК не называют. По их мнению, она невелика — несколько десятков миллионов рублей, ведь речь идет о ежемесячных взносах процентов по кредитам за несколько месяцев. «Но в данном случае важен сам факт того, что это произошло», — говорит один из собеседников РБК.

Последствия для «неплательщиков»

Как пояснила директор юридического департамента Объединенного бюро кредитных историй Виктория Белых, в зависимости от учетной политики банк может относиться к одноразовым просрочкам, которые возникли в середине кредитной линии, двумя способами. Первый — это когда банк при поступлении новых средств от должника погашает самую раннюю его невыплату. Таким образом, просрочка ежемесячно будет переноситься, и если месячный платеж был просрочен единожды, то просрочка не составит более 30 дней. Второй путь — это зафиксировать дату просрочки и отсчитывать от нее срок. Если у заемщика была одна ежемесячная просрочка полгода назад, то его просрочка составит 180 дней.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, обычно банки предпочитают второй способ. Если у заемщика была разовая просрочка, но кредит он потом все-таки погасил, эта информация все равно будет обозначена в кредитной истории, говорит он.

При получении нового кредита у заемщиков могут возникнуть проблемы, говорят представители бюро кредитных историй. «Если он снова обратится за кредитом, то банки могут обратить на это внимание и предложить менее выгодные условия — более высокую ставку и меньший лимит, если это кредитная карта», — отмечает Волков.

«180 дней — это серьезная просрочка, и банки будут обращать на нее внимание при выдаче кредита. Из-за чего условия могут заметно ухудшиться или же вообще кредитная организация может ответить отказом, если у нее низкий аппетит к риску», — соглашается Виктория Белых. Таким образом, в худшем случае клиент потеряет доступ к заемным средствам.

Сбой без причины?

Причины произошедшего в АСВ не называют. Банк России не ответил на запрос РБК о ситуации с испорченными кредитными историями розничных заемщиков Татфондбанка.

Эта ситуация похожа на сбой, который породил вход временной администрации, который вызывает обычно изменение многих процессов в банке, говорит руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук.

По мнению ряда участников рынка, сбой мог быть порожден масштабом розничного кредитного портфеля Татфондбанка и, как ни парадоксально, в целом неплохим качеством обслуживания его розничного кредитного портфеля. У прочих крупных страховых случаев (таковым является отзыв у банка лицензии, масштаб определяется по объему вкладов) в последнее время не было такого объема розничных кредитов, по которым люди еще и желали бы активно платить, указывает один из собеседников РБК, добавляя, что часто при возникновении у банка проблем заемщики, напротив, прекращают обслуживать свои долги. «Не исключено, что временная администрация просто оказалась к этому не готова», — предположил он.

Банк России ввел временную администрацию во второй по величине банк в Республике Татарстан 15 декабря 2016 года, однако традиционно проблемы со свободными денежными средствами у банка начались ранее. Так, еще до введения моратория банк признался, что он начал испытывать сложности с ликвидностью еще с декабря, когда появились публикации в СМИ о возможной санации кредитной организации.

Согласно закону мораторий вводится не более чем на три месяца, однако Банк России не смог вовремя решить судьбу банка и сделал исключение, продлив мораторий до полугода. 3 марта регулятор все ж принял решение отозвать лицензию у банка, несмотря на большой объем вкладов граждан (более 70 млрд руб.) и социальную значимость банка для своего региона. Выплаты вкладчикам банка были оценены более чем в 57 млрд руб. Розничных кредитов банк выдал почти на 19 млрд руб.

Участники пикета вкладчиков банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, в Казани. 11 марта 2017 года (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Что делать заемщикам​

Для оспаривания информации в кредитной истории заемщик может напрямую обратиться к конкурсному управляющему банка и попросить исправить информацию, передаваемую в бюро кредитных историй, говорит Белых.

Так как связаться напрямую с кредитной организацией, находящейся в процессе банкротства, бывает затруднительно, заемщик может обратиться в БКИ с заявлением об оспаривании некорректной информации в кредитной истории, предлагает Белых способ решения проблемы. «При этом нужно учитывать, что БКИ не может вносить самостоятельных изменений в кредитную историю. В установленном законом порядке бюро направит в адрес конкурсного управляющего претензию, по результату рассмотрения которой в кредитную историю заемщика будут внесены изменения или предоставлен мотивированный отказ. Об ответе или его отсутствии бюро сообщит заемщику в течение 30 дней», — поясняет Белых порядок работы бюро с такими ситуациями.

«Однако перед АСВ, занимающимся банкротством или ликвидацией банка, стоят более серьезные задачи, человеческие и материальные ресурсы ограничены, в результате обновление информации в бюро кредитных историй часто «зависает», — резюмирует она.

В АСВ указывают, что готовятся решить проблему. Как сообщил РБК Юрий Исаев, «мы начали работу над созданием IT-модуля, который позволит в ходе ликвидационных процедур оперативно зачислять денежные средства заемщиков банка в счет погашения кредитов и процентов по ним, а также предоставлять оперативную информацию клиенту». Когда она будет завершена, в комментарии не говорится.