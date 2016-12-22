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Fitch спрогнозировало сокращение числа банков в России вдвое за 4 года
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Fitch спрогнозировало сокращение числа банков в России вдвое за 4 года
Санация «Открытия» и Бинбанка, 14:56
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Fitch спрогнозировало сокращение числа банков в России вдвое за 4 года
В России в течение четырех лет может стать почти вдвое меньше банков — всего 300, считают аналитики агентства Fitch. В то же время агентство считает, что для российской экономики вполне хватит и 50 банков
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сокращение числа банков с нынешнего уровня (532, по данным ЦБ на 1 сентября) до примерно 300 приведет к тому, что клиенты будут прибегать к услугам устойчивых банков и банков с госучастием, говорится в отчете рейтингового агентства Fitch.

По мнению аналитиков агентства, спасение крупных банков сократит риски для кредиторов первой очереди, но усиление доминирования банков с госучастием сделает банковский сектор более уязвимым, учитывая потребность российских госбанков в государственной поддержке.

В то же время Fitch отмечает, что для российской экономики было бы вполне достаточно и 50 банков.

Обратная сторона слияния: для чего ЦБ объединять Бинбанк и «ФК Открытие»
Финансы

Рост доли госбанков делает банковский сектор более подверженным риску, считают аналитики рейтингового агентства. Большая часть банков с госучастием, за исключением Сбербанка, полагались на регулярную государственную поддержку — с кризисного 2008 года государство выделило на нее около 2 трлн руб.

В апреле Госдума приняла закон, согласно которому с 1 января 2018 года российские кредитные организации будут разделены на банки с базовой и универсальной лицензией. Универсальную лицензию получат те, чей капитал составит более 1 млрд руб. Для банков с базовой лицензией (от 300 млн руб.) будет ограничен перечень возможных операций (они не смогут работать с иностранными юрлицами и физлицами), однако к ним будет применяться упрощенное регулирование (к банкам с универсальной лицензией регулирование будет применяться в полном объеме). Fitch считает, что это свидетельствует о нежелании ЦБ выдавливать из банковского сектора слишком много мелких банков — по прогнозу агентства, на базовую лицензию перейдут до половины российских банков.

Fitch считает, что проблемы «ФК Открытие» и Бинбанка не свидетельствуют о системном кризисе в банковском секторе, поскольку на эти банки приходится только 5% рынка, а последствия для других участников оказались ограниченными.

За время «чистки банковского сектора» (она началась с приходом на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной летом 2013 года)​ были отозваны лицензии у 346 банков, еще 35 подверглись санации.

Набиуллина заявила о необходимости новых бизнес-моделей для банков
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В августе и сентябре ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» и Бинбанка — одних из крупнейших частных банков России. Санация будет проходить по новой схеме — ЦБ станет основным инвестором банков с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. По оценкам старшего директора группы по анализу финансовых организаций Fitch Александра Данилова, если включить кейсы этих двух банков в число госбанков, то доля госсектора в банковской сфере России приблизится к 70%. Как заявило руководство ЦБ, позже «ФК Октрытие» и Бинбанк могут быть объединены и проданы на бирже.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ЦБ , банки , Fitch
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