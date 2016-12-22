Банк России предложил трансформацию бизнеса финансового рынка

Банк России представил свои предложения по трансформации бизнес-модели финансового рынка в части розничных продуктов. Описание этой модели дал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе форума инновационных финансовых технологий «Финополис», передает корреспондент РБК.
«Мы предлагаем создать национальную систему регистрации финансовых транзакций. Все транзакции населения на финансовом рынке будут отражаться на одном репозитарии», — сказал Швецов. По его словам, каждое приобретение будет фиксироваться в этой системе, запись же о приобретении будет иметь юридическую силу.
«Это должно породить доверие потребителя к дистанционному отслеживанию», — говорит Швецов. По его словам, у населения часто возникают вопросы: «Если я все свои сбережения разместил на вкладе в банке дистанционном, действительно ли банк получил эти средства? Смогу ли я получить страховку АСВ?» Единая система должна устранить такие вопросы.
Ядро новой системы — маркетплейс, пояснил Швецов. По его словам, это повысит конкуренцию на финансовом рынке, так как предоставит доступ к потребителю продуктов небольших компаний, которым трудно конкурировать с крупными игроками из-за масштаба.
«Главная цель создания такой системы — это повышение конкуренции», — сказал Швецов.
«71% россиян пользуются интернетом, 51% имели опыт покупки через интернет, 28% являются активными покупателями, — приводит цифры Швецов. — Это значит, что треть россиян являются активными покупателями в интернете».
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