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Банк России предложил трансформацию бизнеса финансового рынка
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Банк России предложил трансформацию бизнеса финансового рынка
Финансы, 10:25
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Банк России предложил трансформацию бизнеса финансового рынка
ЦБ предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций. Так, все операции населения на финансовом рынке будут фиксироваться в этой системе, и эта запись будет иметь юридическую силу
Сергей Швецов (Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС)

Банк России представил свои предложения по трансформации бизнес-модели финансового рынка в части розничных продуктов. Описание этой модели дал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе форума инновационных финансовых технологий «Финополис», передает корреспондент РБК.

«Мы предлагаем создать национальную систему регистрации финансовых транзакций. Все транзакции населения на финансовом рынке будут отражаться на одном репозитарии», — сказал Швецов. По его словам, каждое приобретение будет фиксироваться в этой системе, запись же о приобретении будет иметь юридическую силу.

«Это должно породить доверие потребителя к дистанционному отслеживанию», — говорит Швецов. По его словам, у населения часто возникают вопросы: «Если я все свои сбережения разместил на вкладе в банке дистанционном, действительно ли банк получил эти средства? Смогу ли я получить страховку АСВ?» Единая система должна устранить такие вопросы.

Ядро новой системы — маркетплейс, пояснил Швецов. По его словам, это повысит конкуренцию на финансовом рынке, так как предоставит доступ к потребителю продуктов небольших компаний, которым трудно конкурировать с крупными игроками из-за масштаба.

«Главная цель создания такой системы — это повышение конкуренции», — сказал Швецов.

«71% россиян пользуются интернетом, 51% имели опыт покупки через интернет, 28% являются активными покупателями, — приводит цифры Швецов. — Это значит, что треть россиян являются активными покупателями в интернете».

Материал дополняется

Автор: Юлия Титова.
Теги: ЦБ , Банк России , национальная система регистрации финансовых транзакций
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