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Счетная палата рассекретила не вернувшую России $1 млрд страну
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Счетная палата рассекретила не вернувшую России $1 млрд страну
Финансы, 18:38
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Счетная палата рассекретила не вернувшую России $1 млрд страну
Венесуэла не исполнила условия реструктуризации ее долга перед Россией, из-за чего бюджет недополучит 54 млрд руб. (около $1 млрд по текущему курсу) в 2017 году, следует из заключения Счетной палаты на бюджетные поправки
Каракас, столица ​Венесуэлы (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Страной, которая нарушила финансовые обязательства перед Россией на $1 млрд, была Венесуэла, рассказала Счетная палата сегодня в заключении на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года. Поправками предусматривается уменьшение объема возвратов по государственным финансовым и экспортным кредитам на 53,9 млрд руб. (около $950 млн), «что связано с неисполнением Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 года», говорится в документе Счетной палаты.

В сентябре 2016 года российское правительство одобрило проект этого протокола (он был размещен на официальном портале pravo.gov.ru). Из проекта следовало, что Россия и Венесуэла договорились о реструктуризации общей венесуэльской задолженности на $2,84 млрд: из них Москва разрешила отсрочить выплаты на $0,53 млрд до 2019–2021 годов. Из заключения Счетной палаты следует, что протокол был подписан и вступил в силу. Остальной долг на сумму $2,2 млрд Венесуэла должна была погашать в течение пяти лет, начиная с 31 марта 2017 года.

Не ясно, какое конкретно условие не выполнила Венесуэла. Российский госкредит в размере до $4 млрд был предоставлен Каракасу еще в декабре 2011 года и предназначался для финансирования поставок российской промышленной продукции в Венесуэлу, включая оборонную продукцию. Венесуэла использовала только $2,8 млрд кредита, еще в 2015 году просроченной задолженности у нее не было, но уже к сентябрю 2016 года образовалась — на сумму $256 млн. Реструктуризация была обусловлена «кризисом ликвидности» в Венесуэле, говорилось в прошлогоднем протоколе.

Ранее РБК писал, что засекреченные иностранные заемщики не выплатили в российский бюджет около 66 млрд руб. по государственным кредитам России, это следовало из материалов к проекту бюджетных поправок, внесенных правительством в Госдуму.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Счетная палата , Венесуэла
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