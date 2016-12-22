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Орешкин оценил последствия санации «ФК Открытие» для бюджета и инфляции
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Орешкин оценил последствия санации «ФК Открытие» для бюджета и инфляции
Финансы, 08:13
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Орешкин оценил последствия санации «ФК Открытие» для бюджета и инфляции
Санация банка «ФК Открытие», на которую, по данным ЦБ, может понадобиться до 400 млрд руб., не окажет «системного влияния» на инфляцию и не создаст рисков для бюджета, уверен министр экономики
Максим Орешкин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Не стоит ждать от санации банка «ФК Открытие» «системных последствий влияния на макропоказатели», заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент РБК.

По его словам, ситуацией «полностью управляет Центральный банк». Отвечая на вопрос РБК о том, если ли риски для бюджета от таких масштабных вливаний в банк, Орешкин ответил, что такие риски «вряд ли» существуют.

Министр указал, что в августе цены не росли, а медленно снижались, а также отметил «успешное» укрепление рубля в последние две недели августа.​ «Мы имели очень низкие темпы снижения цен в августе. На днях будет опубликовано, что годовая инфляция может составить около 3,4%. На самом деле это большой сигнал для ЦБ», — заявил Орешкин. Он добавил, что на этой неделе инфляция может составить около 3,5–3,7%, «но при сохранении текущего курса она будет еще ниже».

ЦБ прибег к санации банка «ФК Открытие» 29 августа. Среди причин, приведших к такой ситуации, регулятор называл стратегию банка, «не совсем удачную» санацию банка «Траст» и покупку «Росгосстраха».

Банк России оценил процедуру оздоровления банка в шесть-восемь месяцев, против 10–15 лет санации по старой схеме. По новой процедуре санацию проведет Фонд консолидации банковского сектора, который на 100% принадлежит Центральному банку. На первом этапе в банк введут временную администрацию, которая оценит реальное финансовое положение банка. На время санации акционеры временно будут лишены даже ограниченных полномочий, а 75% акций банка перейдет ЦБ.

Опрошенные РБК аналитики оценивали потенциальные потери инвесторов «ФК Открытие» в 111,2 млрд руб. Сам ЦБ оценивал санацию в 250–400 млрд руб.

Крупнейшие случаи санации банков в России
Банк «ФК Открытие» в ренкинге «Интерфакс-100» за два квартала 2017 года занимает шестое место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по величине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значимых кредитных организаций.

До этого крупнейшим случаем санации считался Банк Москвы (новое название — БМ-Банк), у которого на момент санации было около 147 млрд руб. привлеченных средств населения. Уставной капитал Банка Москвы был увеличен на 100 млрд руб., инвестором выступила группа ВТБ. Также АСВ предоставило банку заем на 295 млрд руб. В мае 2016 года банк ВТБ завершил процедуру присоединения Банка Москвы.

Банк «Траст» на момент санации в 2014 году держал 138 млрд руб. средств физических лиц. Для помощи банку АСВ выделило 99 млрд руб. за счет средств Банка России. Также АСВ оказало финансовую помощь инвестору — банку «ФК Открытие» в виде займа в размере 28 млрд руб. на срок шесть лет. При этом заем в размере 30 млрд руб., полученный банком «Траст» ранее, был погашен.

В мае 2014 года СМП Банк стал санатором трех банков — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс Бизнес Банка, на эти цели СМП Банк получил от АСВ почти 100 млрд руб. на десять лет.

В банке «Пересвет» застряло 22,5 млрд руб. средств физических лиц. В апреле 2017 года Банк России принял решение осуществить санацию «Пересвета» с помощью механизма bail-in, конвертирующего долг кредиторов, включая держателей облигаций. Санатором был выбран подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. Объем ​финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 млрд руб., а за счет корпоративных кредиторов — 70 млрд руб.

Авторы: Павел Казарновский, Людмила Подобедова.
Теги: Максим Орешкин , «ФК Открытие»
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