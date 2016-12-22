Орешкин оценил последствия санации «ФК Открытие» для бюджета и инфляции

Санация банка «ФК Открытие», на которую, по данным ЦБ, может понадобиться до 400 млрд руб., не окажет «системного влияния» на инфляцию и не создаст рисков для бюджета, уверен министр экономики

Максим Орешкин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Не стоит ждать от санации банка «ФК Открытие» «системных последствий влияния на макропоказатели», заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент РБК.

По его словам, ситуацией «полностью управляет Центральный банк». Отвечая на вопрос РБК о том, если ли риски для бюджета от таких масштабных вливаний в банк, Орешкин ответил, что такие риски «вряд ли» существуют.

Министр указал, что в августе цены не росли, а медленно снижались, а также отметил «успешное» укрепление рубля в последние две недели августа.​ «Мы имели очень низкие темпы снижения цен в августе. На днях будет опубликовано, что годовая инфляция может составить около 3,4%. На самом деле это большой сигнал для ЦБ», — заявил Орешкин. Он добавил, что на этой неделе инфляция может составить около 3,5–3,7%, «но при сохранении текущего курса она будет еще ниже».

ЦБ прибег к санации банка «ФК Открытие» 29 августа. Среди причин, приведших к такой ситуации, регулятор называл стратегию банка, «не совсем удачную» санацию банка «Траст» и покупку «Росгосстраха».

Банк России оценил процедуру оздоровления банка в шесть-восемь месяцев, против 10–15 лет санации по старой схеме. По новой процедуре санацию проведет Фонд консолидации банковского сектора, который на 100% принадлежит Центральному банку. На первом этапе в банк введут временную администрацию, которая оценит реальное финансовое положение банка. На время санации акционеры временно будут лишены даже ограниченных полномочий, а 75% акций банка перейдет ЦБ.

Опрошенные РБК аналитики оценивали потенциальные потери инвесторов «ФК Открытие» в 111,2 млрд руб. Сам ЦБ оценивал санацию в 250–400 млрд руб.



