Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд

Российский бюджет в 2017 году недосчитается $1 млрд, не выплаченных иностранными заемщиками. Проштрафившиеся должники — это гостайна, но среди «подозреваемых» — Куба, Венесуэла и Белоруссия

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Засекреченные иностранные заемщики не вернули российскому правительству более $1 млрд долга, который должен был быть выплачен в этом году, следует из материалов, направленных правительством в Госдуму. Федеральный бюджет в этом году не получит 53,9 млрд руб. ($950 млн по текущему курсу) «в связи с возникновением просроченной задолженности перед Российской Федерацией у иностранных заемщиков», говорится в пояснительной записке к правительственным поправкам в бюджет. Кроме того, Минфин не получил от одного из иностранных должников процентный платеж на сумму 11,7 млрд руб. (более $200 млн).

Правительство и Минфин не раскрывают, какие заемщики не вернули деньги (не ясно, сколько их, о каких госкредитах идет речь — финансовых или экспортных). Программа российских государственных кредитов засекречена, в том числе потому, что часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества. Речь может идти о некой стране (странах), которая получала российскую оборонную продукцию под кредиты Москвы, рассуждает председатель правления МДМ Банка Олег Вьюгин.

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова переадресовала вопрос в Минфин, пресс-служба Минфина отказалась от комментариев. Замминистра финансов Сергей Сторчак подтвердил РБК, что кто-то не вернул России кредит в срок, но отказался раскрывать детали: «Мы не называем эту страну — программа государственных кредитов носит гриф «секретно».

На 1 января 2017 года иностранные государства и иностранные юрлица были должны российским органам государственного управления $35,6 млрд по ссудам и займам, следует из данных Банка России. Более 90% этой задолженности — долги перед Россией по кредитам, предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией, следует из данных Счетной палаты.

Кто мог нарушить обязательства перед Россией? Изначально правительство планировало вернуть в бюджет в 2017 году 108 млрд руб. государственных кредитов — такая сумма фигурирует в действующем законе о бюджете (поправки предусматривают ее уменьшение до 54,5 млрд руб.). Счетная палата писала в заключении на проект бюджета, что в 2017–2019 годах наступают сроки погашения основного долга (или части основного долга) по кредитам, предоставленным Белоруссии, Кипру, Венесуэле и Кубе.

Кипр, который занял у России €2,5 млрд в 2011 году, должен начать погашать этот долг только в 2018 году. А Венесуэла еще в сентябре 2016 года добилась реструктуризации своего двустороннего долга на $2,8 млрд: российское правительство согласилось отсрочить первый платеж в погашение долга до марта 2019 года. Значит, Кипр и Венесуэла, скорее всего, не допускали дефолта. РБК направил запросы в министерства финансов этих республик.

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Минск, чья задолженность перед Москвой составила почти $6,4 млрд на конец 2016 года (по данным платежного баланса Союзного государства в версии Банка России), в 2017 году должен выплатить российскому правительству $741 млн вместе с процентами, сообщал ранее белорусский Минфин. В январе—апреле Белоруссия погасила внешний долг перед российским правительством на сумму $120 млн, передавало «БелТА» со ссылкой на данные местного Минфина. Сейчас Белоруссия ведет переговоры о привлечении у России госкредита на $700 млн на рефинансирование своих обязательств перед Москвой, погашаемых в этом году, сообщил в конце мая министр финансов Белоруссии Владимир Амарин; это подтвердил РБК источник в российском Минфине. Согласно предложенным поправкам в российский бюджет, из федерального бюджета в 2017 году будет выделено дополнительно 31,4 млрд руб. на предоставление государственных кредитов — по словам источника, это и есть деньги для Минска. Но если бы у Белоруссии была просрочка по российским кредитам, выдавать бы ему новые деньги было бы нельзя: в законе о бюджете записано, что госкредиты в 2017–2019 годах «предоставляются при условии исполнения иностранными заемщиками ранее принятых обязательств по обслуживанию и погашению государственных финансовых и государственных экспортных кредитов». Белорусский Минфин не ответил на запрос РБК.

В 2014 году Россия списала $31,7 млрд задолженности Кубы перед бывшим СССР, оставив только $3,5 млрд, которые погашаются равными полугодовыми траншами по $176 млн начиная с октября 2014 года. В 2015–2016 годах Куба осуществляла эти платежи, следует из отчетов Счетной палаты. Самый недавний платеж Гавана должна была перевести 25 апреля, следует из российско-кубинского межправительственного соглашения. Минфин Кубы не ответил на запрос РБК.

Пресс-служба Счетной палаты не стала комментировать бюджетные поправки, объяснив это тем, что подготовила заключение на них, которое будет скоро представлено. В приемной председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова РБК ответили, что все детали данной темы станут известны в ходе рассмотрения проекта закона о внесении изменений в федеральный бюджет на заседании комитета 6 июня. Пресс-служба Внешэкономбанка, являющегося агентом по управлению внешними финансовыми активами Российской Федерации, не ответила на запрос. На сайте ВЭБа говорится, что в 2016 году им осуществлялось ведение учета и расчетов по задолженности 53 стран-дебиторов, подавляющая часть этих долгов по своей природе относится к экспортным кредитам и связана с поставками российских (и советских) промышленных товаров и услуг за рубеж.