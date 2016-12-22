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Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка
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Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка
Финансы, 08:49
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Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка
ЦБ лишил лицензии столичный Международный фондовый банк. Кредитная организация занимала 327-е место в банковской системе России
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк лишил с 4 октября лицензии московский Международный фондовый банк («МФБанк»). Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.

Проблемы в деятельности кредитной организации, как пояснили в Банке России, «возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности».

«При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов», — заявили в ЦБ

Материал дополняется

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Центробанк , Лицензия , Международный фондовый банк
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