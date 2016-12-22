Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка

Центробанк лишил с 4 октября лицензии московский Международный фондовый банк («МФБанк»). Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.
Проблемы в деятельности кредитной организации, как пояснили в Банке России, «возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности».
«При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов», — заявили в ЦБ
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