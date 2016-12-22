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ЦБ ввел новый механизм помощи банкам для выхода из кризиса
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ЦБ ввел новый механизм помощи банкам для выхода из кризиса
Финансы, 09:32
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ЦБ ввел новый механизм помощи банкам для выхода из кризиса
Регулятор предоставит ликвидность банкам на срок до 90 дней при условии, что другие источники привлечения средств будут исчерпаны. Для получения ликвидности банк должен будет предоставить «стратегию выхода»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк ввел с 1 сентября дополнительный механизм предоставления ликвидности банкам. Финансовые организации смогут обратиться к нему, если исчерпают другие источники привлечения средств, говорится в сообщении регулятора.

Этот механизм предоставления ликвидности «создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ)». ЦБ будет предоставлять ликвидность в рублях на срок не более 90 календарных дней. Ставка по этим средствам будет равна действующей ключевой ставке, увеличенной на 1,75 п.п.

Для получения ликвидности банк должен подать ходатайство в осуществляющее надзор за его деятельностью подразделение ЦБ, также банк должен изложить причины, по которым ему необходимо воспользоваться инструментом. Также финансовая организация должна представить «стратегию выхода»: прогнозный график притоков и оттоков денежных средств, который подтвердит способность банка решить свои проблемы.

Банк, кроме того, должен предоставить в ЦБ информацию об обеспечении, которое финансовая организация будет использовать в рамках этого механизма. В сообщении регулятора отмечается, что состав обеспечения шире и включает права требования по кредитным договорам, ценные бумаги, не входящие в Ломбардный список ЦБ, поручительства третьих лиц, не являющиеся кредитными организациями.

Первый зампредседателя ЦБ Дмитрий Тулин в конце августа на брифинге для журналистов, комментируя санацию банка «Открытие», заявил, что в ЦБ «уже около года» работают над этим инструментом рефинансирования. «Даже придумали аббревиатуру — МЭПЛ — механизм экстренного предоставления ликвидности. Фактически часть рефинансирования, которая была предоставлена банку «Открытие», вписывается в концепцию этого механизма. Это не беззалоговое кредитование. Это рефинансирование под нестандартное обеспечение, оно производилось на рыночных условиях: ключевая ставка плюс 1,75 п.п. на достаточно короткий срок», — пояснял Тулин.

«Развязать холдинг и банк»: ЦБ оценил расходы на оздоровление «Открытия»
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Центробанк объявил о санации «Открытия» 29 августа, до этого «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали о том, что регулятор выдал финансовой организации первый с 2010 года беззалоговый кредит. Причинами проблем у «Открытия» стали попытка приобрести компанию «Росгосстрах» и, как заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, «не совсем удачная санация банка «Траст».

В регуляторе рассчитывают, что на оздоровления «Открытия» уйдет 6–8 месяцев.​​

О планах регулятора предоставлять испытывающим временные трудности банкам ликвидность председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла в конце марта, сообщали «Ведомости». Тогда отмечалось, что механизм готовится для платежеспособных организации или для тех, кто способны в сжатые сроки восстановить платежеспособность.

Авторы: Андрей Гатинский, Марина Божко.
Теги: Центробанк , ликвидность
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